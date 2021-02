Bianca Drăgușanu, furioasă pe menajera fostului ei soț! Prima reacție a vedetei: „Minte cu desăvârșire!”

In articol:

Bianca Drăgușanu a trecut prin momente dificile în ultima ei căsnicie. Fosta asistentă tv a mărturisit că a fost bătută de fostul ei soț, iar menajera acestuia ar fi fost prezentă la scenele șocante. Mai mult decât atât, diva a mărturisit că ar fi fost ajutată de ea să evadeze din casa în care locuia cu fostul ei soț.

Menajera fostului iubit al vedetei a negat că ar fi văzut-o vreodată bătută sau că ar fi ajutat-o să fugă din casa acestuia. După ce a auzit, Bianca Drăgușanu a răbufnit la adresa femeii, pe care o acuză că minte cu „desăvârșire”.

„Minte cu desăvârșire, iar eu am dovezi ale faptului că minte cu desăvârșire. Așa cum bănuiam de la început că ea va avea tendința să mintă, eu am dovezile prin care pot dovedi că minte. Repet, am dovezi foarte clare, foarte precise și foarte exacte, cu data și ora exactă și cu detalii ale faptului că această femeie minte”, a declarat Bianca Drăgușanu, într-un interviu acordat pentru un post de televiziune.

Bianca Drăgușanu, primele declarații după dezvăluirile făcute de menajera fostului ei soț [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu o dă în judecată pe menajera fostului ei soț?

Bianca Drăgușanu nu are de gând să treacă peste dezvăluirile făcute de menajera fostului ei soț. Dacă va continua să facă declarații false, diva a mărturisit că intentionează să acționeze în instanță. Bianca Drăgușanu a mărturisit că speră ca adevărul va ieși la iveală.

„Dacă va continua să mintă, probabil i se va întocmi un dosar de mărturie mincinoasă pentru că eu am dovezi că ea minte. Îmi pare foarte rău că minte, pentru că se va vedea pusă în fața unui judecător, în fața căruia va trebui să spună adevărul, iar, dacă nu va spune adevărul, se va alege cu mărturie mincinoasă, dosar penal pentru asta. Așa că toată lumea să meargă pe dovezi și pe adevăr”, a adăugat Bianca Drăgușanu.