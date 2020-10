Bianca Drăgușanu în lacrimi

Bianca Drăgușanu a trecut prin multe momente dificile de-a lungul vieții, însă puțini știu acest lucru. Frumoasa blondină a reușit să își păstreze o atitudine pozitivă, chiar dacă în viața ei aveau loc multe evenimente neplăcute. De data aceasta, vedeta a postat un mesaj pe contul ei de Instagram, care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Bianca Drăgușanu, mesaj controversat pe rețelele de socializare

Bianca Drăgușanu a trecut prin momente dificile în această perioadă, iar în urmă cu o zi a fost bătută și jignită. Chiar dacă a trecut prin multe momente dificile, vedeta reușește să treacă mai departe și reușește să fie motivată. În ultimul mesaj postat pe contul de Instagram, blodina susține că este foarte mândră de femeia care este astăzi.

"Sunt mândra de femeia care sunt astăzi, pentru că am trecut prin iad devenind ea", este mesajul transmis de Bianca pe contul de Instagram.

Imaginea postată de Bianca Drăgușanu pe Instagram

Bianca Drăgușanu, detalii despre scandalul cu bătaia

Bianca Drăgușanu a trecut printr-un scandal monstru în urmă cu doar o zi. Se pare că vedeta a fost bătută, iar la scurt timp după acest incident, ea a postat un mesaj pe contul de socializare, în care vorbește despre situația de la momentul actual din viața ei.

„Dragii mei, astăzi am să îmi dau toate măștile jos și am să vă povestesc o dramă, care poate să aibă un final fericit. Urmează să vă fac niște dezvăluiri incendiare, să-mi dau toate măștile jos și toți ochelarii, ca să vedeți despre ce este vorba, real, în viața mea.Pentru că știu că sunteți foarte mulți care vă dați cu părerea despre viața mea și mă apreciați. Ei bine, și pentru că sunt un om foarte asumat și un om care depășește orice situație cu brio, astăzi am să vă arăt cum arată o femeie iubită, nemachiată”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram.