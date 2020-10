Gina Pistol, Smiley și Speak

Momente tensionate în vacanța din Grecia, acolo unde Gina Pistol și Smiley au plecat alături de Speak și Ștefania. Imediat după ce îndrăgostiții au anunțat că vor părinți pentru prima dată, se pare că au avut parte și o discuție mai serioasă. Totul a pornit de la un gest făcut de Gina, care l-a făcut pe artist să vorbească serios despre subiect.

Smiley a certat-o pe Ginuța, în vacanța din Grecia

În vacanța din Grecia, se pare că Smiley și Gina au avut parte de primele discuții în contradictoriu. Se pare că discuția de la care a pornit totul a fost legată de faptul că atât frumoasa blondină, cât și Ștefania, și-au cumparat foarte multe lucruri în această vacanță, dar pe care nu le vor folosi. Smiley a ținut să le spună celor două femei că dacă un lucru doar îți place, acest lucru înseamnă că nu îți va fi de folos atunci când vei ajunge acasă.

Gina și Smiley

"Vreau să îți zic o lecție importantă. Când ești în vacanță și te plimbi la magazine, și vezi ceva ce îți place, trebuie să îți pui o întrebare! Am nevoie de el sau doar îmi place? Dacă răspunsul este îmi place, vreau să îl am, atunci nu trebuie să ți-l iei pentru că atunci când vei ajunge acasă, o să te uiți la el și o să zici de ce am dat banii pe asta?!", a declarat Smiley.

Gina Pistol, detalii despre sarcină

Gina Pistol și Smiley

Smiley și Gina Pistol vor fi părinți pentru prima dată, iar cei doi îndrăgostiți au făcut un videoclip despre acest minunat moment din viața lor. Cuplul a dat primele declarații oficiale, după ce timp de mai multe luni, aceștia au lăsat loc doar de speculații.

„Vestea că vom avea un copil împreună a fost o mare bucurie și o mare surpriză cum nu se poate mai frumoasă. Am preferat să păstrăm veseta asta pentru noi până în momentul în care vom fi siguri că este surpriză până la capăt și toate lucrurile sunt așa cum trebuie”, a declarat Gina Pistol.