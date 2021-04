Bianca Rus a spus pe cine susține de la Survivor România! Este vorba despre un Războinic: "Îmi place mult de tot" EXCLUSIV

In articol:

Bianca Rus este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră. Artista reușește să păstreze o legătură strânsă cu urmăritorii ei și e la curent cu tot ce se întâmplă.

Ba chiar mai mult, fosta concurentă de la Bravo, ai Stil! a recunoscut faptul că urmărește cu sufletul la gură competiția Survivor România.

Asta nu este tot! Bianca recunoaște că are și un preferat- Albert Oprea. Încă de la începutul competiției, vedeta de televiziune l-a îndrăgit și l-a susținut pe Războinic.

Citeste si: Smiley, pus în dificultate de o cântăreața cunoscută! Ce a putut să îi spună de față cu toată lumea: ”Te pup, nu te-am uitat”

În exclusivitate pentru WOWbiz, cântăreața a dezvăluit că Albert este un sportiv minunat și un om extrem de deosebit. De asemenea, este respectuos și cu ceilalți colegi, chiar dacă unii nu merită.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

"De la începutul competiției am declarat la WOWbiz ca îl plac și îl susțin pe Albert. Între timp am văzut ca e un sportiv minunat și un om super, apreciez că e respectuos cu colegii chiar și cu cei ce nu merita. Este încrezător și faptul că toți îl marginalizează si lovesc in el cu vorbe...ceea ce ma duce cu gândul când eram eu la Bravo, ai Stil! așa se comportau și colegele cu mine. Concluzie- mi drag de el, îmi place mult de tot.", a declarat Bianca Rus, în exclusivitate pentru WOWbiz.

Bianca Rus și Albert Oprea[Sursa foto: Instagram]

Cum se menține în formă Bianca Rus?

Bianca Rus a reușit să slăbească spectaculos, iar la momentul actual impresionează pe toată lumea cu aparațiile sale. Însă, după ce și-a făcut operația de micșorare a stomacului, artista a trecut printr-o perioadă destul de complicată.

Citeste si: VIDEO. Bianca Rus se relansează în muzică, după o pauză de 7 ani! Cu ce manelist celebru colaborează

”Eu mai am niște complexe. După ce am slăbit 60 de kilograme, pielea mea nu mai arată așa cum aș vrea. Eu am muncit foarte mult pentru corpul pe care îl am acum. Lumea nu știe, dar eu după operație, m-am închis în sală trei luni. Am dispărut, am plecat acasă la Satu Mare și nimeni nu m-a văzut. Am ținut un regim foarte drastic, am ținut exact dieta care mi s-a dat după operație. Făceam 3-4 ore de sport pe zi. Trei luni de zile asta am făcut. Sport și dietă! Atât. Asta a fost viața mea”, a povestit Bianca Rus.

În continuare, frumoasa cântăreață a mai spus care este secretul siluetei sale la momentul actual.

Cum se menține acum Bianca Rus? A spus chiar ea într-un interviu la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. ”Cred într-un regim de viaţă sănătos şi sport. Am 3 mese pe zi, mănânc orice, dar foarte puţin”, a declarat Bianca Rus, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.