Bibi și Nicole Cherry, rivale? Conflictul despre care nu știa nimeni: "Aici a fost asemănarea"

Bibi este o artistă iubită de copii și adolescenți, a căror piese au milioane de vizualizări. Aceasta a colaborat cu Nick de la "N&D", cu care a "reînviat" hitul "Vino înapoi".

Bibi recunoaște dacă este sau nu rivala lui Nicole Cherry

Și pe parte sentimentală a avut parte de momente frumoase, alături de Antonio Pican, un alt cântăreț faimos. Din păcate relația lor a luat sfârșit în urmă cu ceva timp, fiecare apucând-o pe drumuri separate.

Bibi și Nicole Cherry sunt două artiste consacrate, adorate de public. Întotdeauna fanii au crezut că între cele două este o competiție de nedescris. Invitată la Detectorul de minciuni, Bibi a rupt tăcerea și a răspuns la mult așteptata întrebare: A existat rivalitate între ea și Nicole Cherry?

"Nu, niciodată! Zvonurile astea au pornit de la presă, probabil și pentru că ne-am lansat de când eram mici, la aceeași casă de producție. Nicole cred că s-a lansat la 14 ani, eu la 12, amândouă mici, brunete, fețe mici, ochi mari, probabil aici a fost asemănarea, puțin la fizic, dar, odată ce am crescut și eu și ea, acum este mămică și am văzut că are o fetiță superbă, oamenii ne-au văzut și în viața reală și pe Instagram, ne-au urmărit în continuare, toți au zis că nu semănăm, că nu avem nicio treabă. Rivalitate niciodată. Eu cu Nicole mă cunosc de când nu ne lansasem niciuna, eram colege la o televiziune pentru copii.", a declarat Bibi.

Regretă Bibi că s-a logodit cu Antonio Pican la 18 ani?

Bibi a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Antonio Pican, cu care s-a și logodit, însă au ajuns să se despartă. Oana Radu a avut curiozitatea de a o întreba dacă regretă faptul că a spus DA la o vârstă atât de fragedă, iar artista a răspuns fără ezitare. Mai mult de atât, a povestit despre perioada în care a suferit după fostul ei logodnic.

"Nu regret că m-am logodit la 18 ani. Nu regret nimic din viața mea. Consider că prin orice am trecut, fie că am realizat eu după că mi-a fost benefic sau nu, toate m-au dezvoltat și m-au făcut să am gândirea pe care o am acum, gândirea de care sunt mândră că la 20 de ani, mă consider destul de matură, așa că regret nu e absolut deloc. Că am învățat lucruri bune sau lucruri rele, aici da, e o diferență. Nu mi-a fost neapărat greu, pentru că întotdeauna am avut familia alături de mine. De suferit, da, ca orice om care iese dintr-o relație, suferă o perioadă de timp. Nu am vrut eu să arăt neapărat că am suferit, dar au fost niște sentimente puternice pe care le-am respectat și le respect în continuare. Nu am vrut să iau un rol în online de victimă, am vrut ca oamenii să mă vadă așa cum sunt eu de fapt, o fire foarte puternică. Am preferat ca suferința aia să fie pentru mine, cât a fost ea. Despărțirea nu a fost imediat cum am anunțat, a trecut o perioadă destul de lungă din punctul meu de vedere, apoi am hotărât amândoi să facem anunțul.", a mărturisit Bibi, la Detectorul de minciuni.

