Alexandra Vacarusi, artista care le-a personalizat microfoanele lui Salam și al lui Jador de la Puterea Dragostei, a lucrat la personalizarea unei mașini de lux.

”De 9 ani de când lucrez în acest domeniu, am avut multe comenzi de la vedete în toată această perioadă, iar acum m-am decis să fac un proiect unic. Am știu că va fi foarte mult de muncă, de 5 luni lucrez la el, dar rezultatul va fi unul spectaculos. Este o mașină BMW, încrustată cu 1 milion de cristale Swarovski silver, puse de mine cristal cu cristal. Mai am de realizat spatele mașinii, dar până în februarie va fi gata ”, ne-a declarat Alexandra Vacarusi, bijutierul care a personalizat instrumentele a numeroși artiști.

Prețul proiectului este unul pe măsură, 90.000 de euro, iar după ce artista a pus primele poze cu mașina pe pagina sa de socializare, au venit și primele oferte, dar Alexandra Vacarusi a mărturisit că mașina nu este de vânzare, o va închiria însă pentru evenimente speciale.

Jador și Salam au microfoane personalizate cu cristale Swarovski

Alexandra Vacarusi a realizat recent un microfon personalizat pentru Florin Salam. Acesta are trecute, cu cristale Swarovski, inițialele F.S. pe microfon. La scurt timp după artist, Jador și-a dorit un microfon personalizat.

”Jador are un microfon personalizat. Are scris numele lui pe el, și e decorat cu 1962 de cristale Swarovski negre”, ne-a spus Alexandra Vacarusi, după ce concurentul de la Puterea Dragostei a arătat, mândru, noul său microfon de care nu se desparte la concerte.