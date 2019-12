Cu toate acestea, de ceva vreme, Adelin și Ștefania de la ”Puterea Dragostei” și-au spus ”Adio” după ce au încercat, în nenumărate rânduri, să își protejeze relația.

Iar dacă, o perioadă, cei doi au părut să își ducă dorul și nu s-au afișat cu alte persoane, de curând, Adelin de la ”Puterea Dragostei” a decis să ”rupă pisica”. Așa că, acum ceva vreme, Adelin de la ”Puterea Dragostei” a mers într-unul dintre cluburile de fițe ale Capitalei pentru o seară memorabilă. Evident, nu singur, ci alături de câțiva amici de-ai săi. Iar printre aceștia s-a strecurat și o șatenă cât se poate de apetisantă, una pe care fostul concurent al emisiunii a strâns-o în brațe toată noaptea.

Și chiar așa a și făcut, Adelin de la ”Puterea Dragostei” fiind, de-a lungul petrecerii din clubul de fițe cu pricina, ”concentrat” din cale afară pentru a o impresiona. Și, probabil, a și reușit, cu atât mai mult cu cât, susțin cei care au fost de față, tânăra despre care vorbim i-a ”intrat” la inimă lui Adelin de la ”Puterea Dragostei” și pentru că semăna, de departe, cu fosta lui iubită din emisiune, Ștefania. Iar șatena despre care vorbim a făcut și ea, la rândul ei, tot ce i-a stat în putință pentru a-și expune senzualitatea, dansând în club de parcă și-ar fi dorit să le întreacă pe animatoare...

Ștefania și Adelin au fost descalificați de la ”Puterea Dragostei”

În primul sezon, Adelin și Ștefania au fost cei care au bifat o premieră în show-ul ”Puterea Dragostei”! Mai exact, cei doi concurenţi au fost descalificaţi şi au părăsit casa. Singura regulă a emisiunii este ca fetele şi băieţii să nu se întâlnească în afara casei nesupravegheaţi. Andreea Mantea a întrebat dacă e cineva care nu ştie această regulă. Adelin a răspuns că el şi Ştefania s-au întâlnit acasă, în Bucureşti.

”Am fost împreună într-un magazin. Am văzut că a apărut o poză cu noi”. Cea care a făcut dezvăluirea şi a semnalat prezenţa pozei a fost Bianca Comănici de la ”Puterea Dragostei”. Aceasta a recunoscut fapta şi a fost criticată de toţi cei din casă. Andreea Mantea a făcut anunţul. Pentru că au încălcat regula casei de la ”Puterea Dragostei”, Ştefania şi Adelin au fost descalificaţi. ”Îmi pare rău că trebuie să vă dau această veste. Îmi pare sincer rău, dar sunteţi descalificaţi”, a spus Andreea Mantea când a aflat ce au făcut Adelin și Ștefania de la ”Puterea Dragostei”.