"Bine mă, ai vorbit pe la spatele meu" Liviu Vârciu l-a avertizat public pe Florin Dumitrescu, când a văzut ce s-a întâmplat la filmări! Prezentatorului nu i-a venit să creadă. Imaginile au fost difuzate la TV

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea sunt 3 dintre cei mai apreciați și îndrăgiți bucătari de la noi din țară. Aceștia îi țin mereu pe telespectatori cu sufletele la gură, atunci când în fața lor sunt preparatele concurenților pe care trebuie să le jurizeze.

Ei bine, însă, rolurile s-au inversat în cea mai recentă ediție a emisiunii culinare, așa că cel ce a jurizat farfuriile celor 3 chefi a fost chiar Liviu Vârciu, care a degustat fiecare preparat realizat de aceștia. Totuși, în timpul difuzării emisiunii pe TV, prezentatorul TV a observat ce a spus Florin Dumitrescu despre el, atunci când a aflat că Liviu Vârciu este cel care va juriza farfuriile.

Iubitul Andei Călin nu a stat niciun moment pe gânduri, așa că atunci când a văzut totul pe TV, acesta a ținut să-i transmită un mesaj public lui Florin Dumitrescu, prin intermediul rețelelor de socializare.

Bineînțeles că, prezentatorul TV i-a spus totul bucătarului în stilul său caracteristic, dând dovadă din nou de un simț al umorului bine dezvoltat.

"Bine mă Florine, ouă ochiuri îmi trebuiau mie? Eu nu am mațe fine, cum ai tu, sau... că nu înțeleg. Acum am văzut eu ce ai vorbit pe la spatele meu, eu care te-am iubit și care te-am respectat ca bucătar, că chef... Așa Florine? Am făcut gropiță, ia uite, Florin Dumitrescu! Sorin, te iubesc! Scărlătescu, viața mea.", a spus Liviu Vârciu, pe InstaStory, în timpul difuzării emisiunii culinare.

Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu îi calcă pe urme tatălui său

Nu de mult, mama fiicei lui Liviu Vârciu, Ami Teiceanu, a făcut o serie de declarații despre Carmina, care în prezent are vârsta de 21 de ani, dezvăluind că tânăra îi calcă pe urme tatălui său, la rândul ei, dorindu-și să fie prezentatoare TV, asemenea părintelui său.

„ Vin des la București, ca să o văd. Eu am învățat-o pe Carmina să gătească, se descurcă bine, se gospodărește admirabil, am avut curajul să o las singură la București. Are 21 de ani, are viața ei, vorbim zilnic la telefon, îmi povestește tot, doar n-o să stea sub aripa mea toată viața. Este studentă la Jurnalism și vrea să se facă prezentatoare tv, ca tatăl ei. Și, da, are înclinații spre domeniul acesta, dar, știi cum e, destinul fiecăruia nu știi unde te duce. Are un nume care ar putea-o ajuta, dar, degeaba ai nume, trebuie să fii născut pentru televiziune și pentru orice îți dorești să faci în viață. Aș vedea-o potrivită pe Carmina, nu la Știri, ci la o emisiune de divertisment. A moștenit de la tatăl ei, Liviu Vârciu, carisma, dar e și spontană. Fiica mea a jucat și în piese, a cochetat cu actoria, la Arad, în timpul anilor de școală, dar, în prezent, nu mai activează în zona de teatru. Nu se știe niciodată. Actoria o poate ajuta, cu siguranță, pe micul ecran ”, a declarat Ami Teiceanu, conform Impact.ro.