Cristina Topescu a fost gasita moarta in casa. Fosta jurnalista avea 59 de ani.

Cristina Topescu era fiica celebrului comentator sportiv Cristian Topescu.

Biografie Cristina Topescu - Cristina Topescu s-a iubit cu Stefan Banica Jr

Nascuta pe 4 iulie 1960, in Oradea, fosta prezentatoare TV era absolventa a Facultatii de Limbi Straine din Bucuresti, sectia engleza-italiana. In 2013 intrase in politica, inscriindu-se in PSD, motiv pentru care postul de televiziune la care lucra la vremea respectiva a anuntat incetarea colaborarii cu ea.

De-a lungul carierei sale in televiziune, Cristina Topescu a lucrat la TVR, Prima TV si Antena 3.

Citeste si: A murit Cristina Țopescu! Primele declarații ale polițiștilor: Cum a fost găsit trupul neînsuflețit al prezentatoarei TV

Citeste si: Monica Pop, la aflarea veștii că a murit Cristina Țopescu: "Buna mea prietenă! De ce, Doamne?!"

Cristina Topescu a fost iubita lui Stefan Banica Junior.

„Ştefan e impulsiv, primitiv în relaţia cu o femeie. Ameninţa, făcea crize de gelozie urâte, în care nu-şi mai controla limbajul şi jignea. A rămas de pomină un episod în care a venit să mă ia de la televiziune şi, ca să mă convingă să mă întorc acasă – pentru că iar plecasem – ţinea un cuţit mare de bucătărie sub haină şi-mi spunea că mă omoară dacă în clipa aia nu merg cu el acasă”, povestea Cristina Topescu, pentru revista Tango despre motivele care au determinat-o sa se desparta de Banica Jr.

Cristina Topescu si Stefan Banica s-au despartit in 1993, dar de atunci fiica lui Cristian Topescu nu si-a mai deschis sufletul si nici nu s-a mai vorbit despre o relatie stabila a acesteia.

Tatal Cristinei Topescu, marele comentator sportiv Cristian Topescu, a murit in mai 2018. Un an mai tarziu, Cristina posta pe contul sau de facebook un mesaj emotionant in memoria tatalui sau: ”A trecut un an. A plecat exact acum un an. Mă întreb dacă ne-om mai vedea vreodată. Altfel, nimic n-are niciun sens”.

Cristina Topescu, inchisa dupa ce a incercat sa fuga din tara in 1989

Cristina Topescu a fost inchisa dupa ce a incercat sa fuga din tara, in septembrie 1989, si sa ajunga in Germania, acolo unde locuia mama ei.

"Am plecat din Bucuresti intr-o zi de toamna a anului de gratie 1989. Cu gandul sa ajung la Herculane, de unde pleca grupul de romani hotarati sa-si paraseasca tara, fiecare cu motivele lui. Aveam doua calauze, tigani. Nicu si Gheorghe. Doua caractere puternice, doi tigani, care, desi faceau asta pentru bani de ceva timp, aveau valori morale mai clare decat multi dintre romani. N-am fost niciodata rasista si cred ca in toate semint iile sunt oameni si oameni. Si mai cred ca multi dintre romani nu mai dau prea multi bani pe principii morale, pe corectitudine si pe curajul de a te opune. Despre fair-play, tema pe care tatal meu tot peroreaza in van de atat timp, ce sa mai vorbim...!

In loc sa plecam imediat spre granita (cea cu Iugoslavia, pe la Moldova Noua) a trebuit sa mai zabovim zile bune la Resita si la Herculane, zile de asteptare ce pareau interminabile. Pentru ca Gheorghe si Nicu erau santajati. Un anume Baronu', personaj al lumii interlope din vremea aceea, roman si el (sau tigan?) le cerea celor doi sa aduca mai multi tigani in Germania pe care sa-i puna la munca acolo. Adica trafic de carne vie se cheama ca facea acel personaj cu nume care are rezonante pana in ziua de azi. Numai ca baronii de acum se indeletnicesc cu alte forme de trafic, mai subtil, dar si mai lucrativ, se pare. Uite-asa ne-am adunat, sau am fost adunati, mai exact, 31 la numar. Orice om cu scaun la cap trezindu-se intr-un asemenea scenariu suprarealist (31 de oameni care incercau sa treaca granita pe jos, la sarbi, despre care se stia ca, daca te prindeau, te dadeau inapoi la troc, in schimbul altor... produse, asta in cazul in care nu erai impuscat in spate de granicerii romani) ar fi renuntat. Cand esti revoltat, satul de ce i se intampla familiei tale si tie, implicit, si cand mai esti si disperat ca ai putea sa nu-ti mai vezi mama in viata niciodata nu mai incape insa nici ratiune, nici prudenta. Mergi inainte, fie ce-o fi. Dupa vreo doua ore pe un drum forestier, intr-un camion cu un sofer cu cutitul la gat ca sa ne duca la destinatia dorita, dupa alte trei ore de mers de-a busilea in zona granitei, pe o noapte cu luna plina (ghinion!), printre cabluri detectoare care, daca erau atinse, declansau alarma, dupa un mars sustinut in sir aproape indian, dar format din cativa romani, multi tigani si tiganci cu copii de doar cateva luni in spate, adormiti cu Diazepam, cu din ce in ce mai putine haine pe noi, pentru ca dupa ce trecusem printr-o apa, uzi fiind, trebuia sa scapam de balastul hainelor devenite grele pentru ca erau ude, dupa toate astea, am ajuns, in sfarsit... pe fasie", povestea Cristina Topescu pentru jurnalul.ro