A murit Cristina Țopescu. Medicul Monica Pop a aflat și ea, odată cu toată lumea, duminică seara, că buna ei prietenă Cristina Țopescu nu se mai află printre noi.

Monica Pop abia și-a găsit cuvintele la aflarea veștii, cu atât mai mult cu cât cele două erau apropiate.

"NU POT SA CRED!!!!!CRISTINA TOPESCU, BUNA MEA PRIETENAl

DE CE, DOAMNE???!!!", a fost prima reacție transmisă de medicul oftalmolog pe contul ei de Facebook.

Cristina Țopescu, găsită moartă în casă. Vecinii nu au mai văzut-o de 3 săptămâni

Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică. Jurnalista murise de câteva săptămâni.

"Nu am cuvinte, nu pot să vorbesc, nu pot să cred așa ceva. E prima dată cnd Cristina nu mi-a răspuns la urările de Anul Nou. Mama CRistinei trăiește, trăiește mama ei! Nu pot să cred așa ceva. Dragostea ei pentru animale...a lăsat acum toate animalele. Avea mereu grijă de ele. Un om deosebit, nu am cuvinte. Ieșeam din când în când împreună, este sfâșietor. Anul trecut am fost împreună la un concert de Crăciun și am vrut să o invit și anul acesta. Nu mi-a răspuns la telefon...", a mai spus Monica Pop la Antena 3.