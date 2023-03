Biografie Ozana Barabancea: vârstă, studii și familie. Câți copii are artista

In articol:

Biografie Ozana Barabancea. Detalii impresionante despre viața și experiențele personalității române. Ce mai face astăzi una dintre cele mai cunoscute profesoare de canto din România.

Biografie Ozana Barabancea

Ozana Barabancea s-a născut la București, la data de 4 octombrie 1969. În vasta experiență de viață, personală, publică și profesională, la cei 53 de ani, Ozana a devenit o celebritate cunoscută la nivel național, datorită cunoștințelor sale în materie muzicală.

Artista a urmat clasele Școlii Populare de Artă, la secția Jazz și a continuat să studieze la Universitatea de Artă „Luceafărul”. Palmaresul său în materie de studii nu s-a oprit aici și a decis să urmeze și secția Pedagogie muzicală, la Conservatorul de Muzică din București.

Detalii despre artista Ozana Barabancea [Sursa foto: https://www.instagram.com/ozana9barabancea/?utm_source=ig_embed&ig_rid=baa8c26a-335e-4e9d-85d2-ed09f143abf9]

Datorită talentului și dedicării sale în industria muzicală, calitățile sale au fost profund apreciate în domeniu. Astfel a ajuns să activeze ca și artist liric la Opera Națională Română, coordonator vocal la Teatrul Național „I.L. Caragiale” și la Teatrul de stat de Operetă. Tot la nivelul carierei, Ozana Barabancea se poate lăuda cu experiența de solist în fața împărătesei Japoniei, prințului Iordaniei și prințesei Thailandei.

Copilăria Ozanei Barabancea

Astăzi este una dintre cele mai de succes personalități publice din România, cu un istoric profesional vast. Cu toate astea, viața nu a fost dintotdeauna roz, trecând prin momente de cumpănă chiar de la o vârstă fragedă.

Unul dintre momentele grele ale copilăriei sale l-a reprezentat moartea mamei sale, traumă prin care a trecut la doar 14 ani. Mama ei a reprezentat un sprijin pentru visele și speranțele pe care le avea de la viață, mai ales când a fost vorba despre muzică.

Ozana Barabancea a avut sprijinul mamei spre îndeplinirea visului în muzică [Sursa foto: https://www.instagram.com/ozana9barabancea/?utm_source=ig_embed&ig_rid=baa8c26a-335e-4e9d-85d2-ed09f143abf9]

„Am suferit enorm. Am plâns pentru că-mi era dor de ea. Am trecut pe la mulți profesori, unii mai dedicați decât alții, profesori care m-au învățat multe. Dar la vârsta de 12 ani, odată cu schimbările fiziologice din viața unui copil am început să mă las pe tânjeală! Studiam din Paște în Crăciun. Mama mă implora, zăcând în pat, să îi cânt. Eu nu voiam, rebelă refuzam, deși îmi plăcea cum cânt”, a declarat Ozana Barabancea.

Citește și: Ozana Barabancea, cunoscută deja pentru că își editează fotografiile, a postat o imagine needitată! Fanii au comentat imediat

Artista se bucură de dragostea celor doi copii

Jurista din cadrul unei emisiuni cunoscute de muzică și a concursului Eurovision se laudă nu doar cu o carieră și cu o recunoaștere națională a talentului și meritelor, ci și de o familie iubitoare și plină de mândrie.

Copiii Ozanei Barabancea [Sursa foto: https://www.instagram.com/ozana9barabancea/?utm_source=ig_embed&ig_rid=baa8c26a-335e-4e9d-85d2-ed09f143abf9]

Ozana Barabancea are doi copii, o fată pe nume Gloria și un băiat Andrew, de 21 de ani. Gloria are doar 18 ani și un car de vise, la fel ca mama sa în adolescență.

Ambii copii ai săi activează în industria muzicală, cei doi fiind pianiști de excepție, dedicându-și toată pasiunea învățatului și exercițiului.

