Biografie Șerban Pavlu. Vârstă, studii, carieră, familie

Biografie Șerban Pavlu

Șerban Pavlu, în vârstă de 47 de ani, se numără printre cei mai cunoscuți actori români de film, teatru și televiziune. Artistul s-a născut pe 29 iunie 1975, în București și se remarcă printr-o experiență vastă în domeniul actoriei.

Actorul este câștigător al premiului Gopo pentru cel mai bun rol din comedia „Toată lumea din familia noastră” (2012), iar printre cele mai recente și de succes producții în care a apărut se numără serialele românești „Umbre” și „Clanul”.

Ce studii are Șerban Pavlu

În 1997, Șerban Pavlu a absolvit UNATC „Ion Luca Caragiale”, la clasa lui Alexandru Repan.

Actorul a mărturisit că experiența facultății nu a fost exact așa cum își imagina, întrucât nu exista o coeziune între profesori.

„Nu, sub nici un aspect. Tu dădeai examen în fața unei comisii, dar până la urmă traversai cei patru ani sub tutela unui profesor. Iar profesorul acesta, ca toți ceilalți, pentru că urma să lucreze cu noi următorii patru ani, instinctiv făcea un fel de casting la examen, avea un cuvânt mai greu de spus în formarea clasei. Astfel, profesorul încerca să alcătuiască grupa din oameni diferiți ca să poată să-și acopere toate rolurile, lucru care, într-un anumit sens nu e corect deoarece tu trebuie să iei oamenii care sunt cei mai buni în momentul respectiv, la admitere.

Pe urmă, nu a fost ce mi-am imaginat pentru că nu exista o coeziune între corpul pedagogic, nu era o idee clară pe care să o urmeze toți.”, a mărturisit Șerban Pavlu în cadrul unui interviu pentru life.ro.

Cum și-a început Șerban Pavlu cariera

Pasionat de teatru încă de mic, Șerban Pavlu a povestit că a primul său spectacol a avut loc la Teatrul național, pe când încă era în școală.

„Eu am jucat încă din școală. Am jucat într-un spectacol pe care l-a făcut Felix Alexa la Teatrul Național. Dar nu rolul principal, acesta a revenit unui coleg de-al meu de clasă. Acela a fost primul rol, am debutat la Teatrul Național.”, a spus Șerban Pavlu, potrivit life.ro.

După terminarea facultății, Șerban Pavlu a devenit angajat al Teatrului Bulandra, unde joacă și în prezent.

„La Bulandra, ulterior, după experiența aceasta, am mai jucat într-o piesă extrem de proastă, tot ca student, pe scena de la Izvor, de la Bulandra. Acolo am jucat cu toată clasa. Era un fel de spectacol studențesc care cumva fusese preluat de teatru. După ce am terminat facultatea, noul director al teatrului a devenit Victor Rebengiuc care până atunci fusese rectorul facultății. Era un om care ne cunoștea, știa ce putem. Așa că s-a organizat examen, a fost un concurs audiție și s-au angajat atunci mai mulți actori. Dincolo de faptul că a fost foarte important pentru mine că m-am angajat, a mai fost și faptul că următoarele angajări s-au mai făcut acum, după 20 de ani.”, a mai spus actorul.

Cum și-a cunoscut Șerban Pavlu soția

Șerban Pavlu este căsătorit cu Oana Matei, fostă avocată, actualmente producător de film, și au doi copii, de 7, respectiv 10 ani. Actorul a mai povestit despre momentul neașteptat în care și-a întâlnit soția și despre perioada dragostei adolescentine.

„Soția mea, pe care o iubesc foarte mult, am întâlnit-o total neașteptat. Ne-am întâlnit pe terenul de baschet. Eu eram deja actor de mult timp și, după niște ani în care nu am făcut altceva decât să beau și să fumez, am avut o revenire la dragostea adolescenței, baschetul. Cu colegul meu de bancă, care a fost mult mai bun baschetbalist ca mine, am început să reînnod ițele baschetului acesta din curtea școlii și am ajuns să joc baschet într-un loc în care nu mergeam în mod obișnuit și anume prin Studențesc. Eram oameni în toată firea care păream că ne-am întors la copilărie.

Acolo juca și soția mea și a fost o idilă extrem de puerilă, ca de liceu. Rămâneam mai târziu, îl rugam pe prietenul meu să mai rămână să mai dăm la coș, iar în timpul acesta aveam cu el niște conversații lungi și stupide despre nimic.”, a mărturisit Șerban Pavlu pentru sursa citată mai sus.

