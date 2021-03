Blaze, moment rușinos la Mireasa! Internauții au rămas mască atunci când ar fi apărut cu “bărbăția” la vedere: “Rușinos, se vede șarpili!” Care este, de fapt, adevărul despre imagine

In articol:

Godspower Morris Okpata, cunoscut sub numele de Blaze, este concurent în emisiunea Mireasa, sezon 3. Tânărul a venit în România pentru studii, iar acum este pregătit să-și găsească marea dragoste în cadrul unei emisiuni matrimoniale.

Citeste si: Cine e Andreea de la Mireasa sezon 3! Și-a dat demisia pentru a participa la emisiunea matrimonială

Blaze a ajuns în România, în anul 2015, cu o bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța. Tânărul, în vârstă de 26 de ani, a plecat din Nigeria, unde susține că îi era destul de greu. A studiat la Constanța, iar apoi s-a mutat în Capitală.

Citeste si: Cine este Costinela, concurentă Mireasa sezon 3. Domeniul neașteptat în care lucrează focoasa blondă

Citeste si: Ce malformație secretă și rușinoasă are Andreea Bănică- bzi.ro

La București, viața i s-a schimbat radical." Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor. Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe Youtube sau social media", spunea Blaze, atunci când a intrat în emisiunea matrimonială.

Blaze[Sursa foto: Facebook]

Blaze, moment rușinos la Mireasa?!

În mediul online, pe grupurile de susținere ale concurenților de la emisiunea Mireasa, circulă o anumită fotografie cu Blaze, surprins într-o ipostază ”rușinoasă”.

Internauții se amuză copios după ce au văzut o fotografie cu Blaze în care i se poate observa un detaliu intim. Fotografia, care a stârnit amuzamentul fanilor emisiunii, pare un trucaj și asta pentru că Blaze poartă pantaloni pe sub halat. Cel mai probabil, unul dintre internauții puși pe șotii a editat imaginea respectivă și a încercat să facă haz de necaz.

Blaze, moment rușinos la Mireasa![Sursa foto: Facebook]

” Ceva ce românii nu au/ Mamă, băi băiatule, șarpiliii/ Se vede la halat jos că are pantaloni/ Eh, ne mai clătim ochii indiferent de ce e/ Nu pot să cred, e o iluzie optică, Șarpilii”, sunt doar câteva reacții din mediul online.