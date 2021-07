Boala de care suferă Damian Drăghici. Interpretul se luptă de mulți ani cu o tulburare de personalitate: „S-a întâmplat ceva în copilărie, o trauma!”

Damian Drăghici [Sursa foto: MediaFax Foto] 19:54, iul 13, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Damian Drăghici este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti, atât pe plan naţional, cât şi pe plan international, iar de-a lungul timpului artistul s-a luptat cu o boala care îl împiedică să se dezvolta din punct de vedere profesional.

Damian Drăghici suferă de tulburarea deficitului de atentie si hiperactivitate: „ Îmi zboară mintea în continuu.”

Damian Drăghici, în vârstă de 51 de ani, este un artist complet, și este considerat unul dintre cei mai cunoscuți și talentați muzicieni din România, iar în urmă cu mulți ani a fost diagnosticat cu ADHD. De la aflarea diagnosticului, artistul nu s-a considerat un om bolnav și a ales să trăiască o viață normală.

Citeste si: Drama trăită de Damian Drăghici. Nu și-a multumit familia cu realizările sale și și-a cunoscut mama la vârsta de 50 de ani: „Nimeni în familie nu e mândru de mine”

Chiar dacă a primit diagnosticul de tulburare a deficitului de atentie si hiperactivitate, Damian Drăghici a demonstrat că poate trăi ca un om normal, și a reușit să învețe să cânte la țambal, la pian, la tobe și la nai, devenind cunoscut atât în România, cât și internațional.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

În cadrul unui interviu acordat în urmă cu câtiva ani, acesta a povestit cum arată viața unei persoane diagnosticată cu ADHD și cum s-a luptat cu această boală.

„ Nu este evident că am ADHD? Îmi zboară mintea în continuu. Am început să cânt la țambal la 3 ani și „datorită' ADHD –ului m-am lăsat după vreo șase luni de zile, m-am apucat de pian, iarăși m-am lăsat, m-am apucat de bass, iarăși m-am lăsat, de tobe, iarăși m-am lăsat. Cred că și de nai m-aș fi lăsat dacă nu s-ar fi întâmplat un mic incident la ansamblul UTC –ului: am cântat greșit și m-au făcut băieții să mă simt prost, iar asta m-a motivat să studiez. Dar nu a fost motivația potrivită, nu a fost din dragoste, ci a fost doar ambiție”, a povestit Damian Drăghici.

Totodată, Damian Drăghici a explicat și ce este, de fapt, ADHD-ul, o tulburare de personalitate care și-ar avea rădăcinile într-o traumă suferită în copilărie.

„ Tot ce am făcut în viața mea am făcut datorită ADHD-ului, nu este de fapt o boală, o tulburare de personalitate, ci înseamnă că în momentul acela nu ești acolo, nu ești prezent, ți-ai dori să fii în altă parte, pentru că ți-ai făcut alte filme. S-a întâmplat ceva în copilărie, o traumă… asta e explicația științifică, cu toate că nu sunt terapeut, deși mi-ar fi plăcut sau mă bate gândul”, a mai spus artistul.

Citeste si: Damian Drăghici, un maestru într-ale muzicii. Artistul a cântat pe cele mai mari scene din țară, dar și internaționale

Tulburarea hiperactivă cu deficit de atenție (ADHD) este o tulburare mintală de tip neurologic, și se caracterizează prin dificultăți în a fi atent, activitate excesivă, dar și prin probleme cu reglarea emoțiilor.