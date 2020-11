Boala de care suferă Gheorghe Visu! Adevărul despre suferința marelui actor, internat la ”Matei Balș”

Gheorghe Visu este internat in spital [Sursa foto: Facebook]

Actorul Gheorghe Visu a anunțat acum că se află internat la Institutul de Boli Infecțioase “Prof. Matei Balș” din București, conectat la aparatul cu oxigen. Actorul nu a spus însă dacă a ajuns la ”Balș” infectat cu noul coronavirus sau din cauza afecțiunii pulmonare mai vechi de care suferă.

În urmă cu doi ani, atunci când a anunțat că se retrage din activitate ca să poată petrece mai mult timp cu nepotul său, Gheorghe Visu a mărturisit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro că suferă de o afecțiune pulmonară cauzată de fumat.

Gheorghe Visu, despre boala sa ”E o afecțiune respiratorie”

"Sunt bine. Nu sunt sanatos, dar nici nu am o boala grava care sa ma termine. Pot sa mai stau cu problemele astea 20 de ani. Apropo de zvonul asta, am primit un telefon de la o colega care ma intreba daca am ciroza. E o prostie. Am o boala de fumator, dar nu cancer. E o afectiune respiratorie pe care am stopat-o. De aia m-am lasat de fumat si, sincer, imi pare rau. Fumatul e o atitudine, nu un viciu. Eu m-am lasat fara sa ezit ca asa a trebuit. Sa fumezi nu inseamna doar sa bagi in tine gudron si nicotina... Ai nevoie de fumat cand faci o pauza la repetitii, cand nu-ti iese ceva. Parca iti limpezesti gandurile si o iei de la capat. La filmari la Buftea, de exemplu, totul mergea la foc automat, repede, repede, repede si chiar era binevenita o tigara”, declara actorul Gheorghe Visu în urmă cu ceva timp.

Gheorghe Visu, anul trecut, la Premiile Gopo, alaturi de sotie

Gheorghe Visu, apariție șoc la Premiile Gopo

De atunci, aparițiile lui Gheorghe Visu au fost rare, actorul de 68 de ani dedicându-se mai mult familiei. Însă, anul trecut, invitat la Premiile Gopo, Gheorghe Visu a fost o prezență care i-a captivat pe mulți. Actorul arăta schimbat, fără mustața cu care-și obișnuise fanii, dar din păcate, și cu o țigară în mână (așa cum se vede și într-una din pozele surprinse de fotograful WOWbiz.ro), semn că nu abandonase viciul care-i făcuse rău.