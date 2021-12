Bogdan de la Ploiești și Bianca Comănici, sărut pasional! Fanii sunt în extaz la vederea primelor imagini cu ei în ipostaze intime, în cel mai nou videoclip al artistului

In articol:

Bogdan de la Ploiești și Bianca Comănici și-au luat prin surprindere fanii cu ultima colaborare. Întregul internet a luat foc după ce cântărețul și prezentatoarea WOWnews au postat pe rețelele de socializare o fotografie împreună.

Acum, așteptarea a luat sfârșit, căci artistul a lansat melodia promisă, al cărui videoclip este incendiar.

Bogdan de la Ploiești și Bianca Comănici, sărut pasional

Piesa lansată în urmă cu puțin timp de Bogdan de la Ploiești, intitulată "Sărutul tău", nu a fost singura surpriză pe care solistul a avut-o pentru cei care îl urmăresc. Videoclipul melodiei a fost, de fapt, cel care i-a lăsat cu gurile căscate pe fani, căci artistul și Bianca Comănici au fost protagoniștii unor cadre cu adevărat îndrăznețe.

Cei doi tineri s-au sărutat pasional în fața camerelor de filmat, iar ascultătorii au început imediat să își pună semne de întrebare, pentru că nu au putut să treacă cu vederea chimia puternică dintre frumoasa brunetă și artist.

Ce spune Bianca Comănici despre colaborarea cu Bogdan de la Ploiești?

Bianca Comănici a fost foarte încântată de colaborarea cu Bogdan de la Ploiești, însă nu a vrut să dezvăluie prea multe detalii din spatele reflectoarelor.

Prezentatoarea WOWnews a recunoscut că ea și artistul au mai avut interacțiuni în trecut, însă de departe cea mai frumoasă a fost cea din urmă:

Mi s-a părut un băiat cu foarte mult bun simț, glumeț, hazliu, chiar am rămas impresionată și mi-a creat o părere foarte bună, deși am mai avut două interacțiuni în trecut. Acum am discutat și mi se pare un băiat foarte inteligent, are așa un fel, are stilul ăla hazliu, cu bun gust. Un băiat finuț.", a declarat Bianca Comănici,în timpul unui live pe Instagram.

