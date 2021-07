Bogdan Mocanu a îngrijorat pe toată lumea! Câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei a ajuns pe patul de spital: ”S-ar putea să mai trec pe aici cam toată viața”

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram] 13:07, iul 22, 2021 Autor: Cristina Ionela

Bogdan Mocanu trece prin momente dificile după ce a ajuns pe mâna medicilor! Câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei suferă de diabet și se pare că, în ultima vreme, această boală i-a cam dat bătaie de cap. Mocanu a ajuns pe patul de spital în această dimineață și urmează să stea internat în unitatea medicală timp de 3-4 zile.

Nu are voie să primească vizitatori și stă singur în salon, după cum a dezvăluit chiar el. Joi dimineața, Bogdan și-a îngrijorat urmăritorii de pe internet, după ce a publicat o fotografie cu el de pe patul de spital, alături de descrierea: ”Nu-i dimineața mea perfectă”. Ei bine, din cauza diabetului, Mocanu a avut nevoie de îngrijirile specialiștilor. Acesta a povestit, pe contul lui de Instagram, prin ce trece.

Mesajul transmis de Bogdan Mocanu în mediul online

Tânărul a vrut să le mulțumească tuturor celor care și-au făcut griji pentru el. ” Multumesc mult pentru toate mesajele voastre, sunteti simpatici rau. M-am distrat cu diagnosticele voastre, din fericire nu e nimic mai grav decat diabetul. Motivul pentru care m-am internat, vreo 3-4 zile cat o sa ma tina, a trebuit sa-mi stabilizez un pic glicemia pentru ca in ultima perioada a fost cam nasoala din punctul asta de vedere. Sa stati cu mine, sa nu ma lasati sa ma plictisesc ca nu am voie sa primesc nici vizite, nu am voie sa fac nimic, sunt singur in salonul asta. Urasc spitalele, mi-am petrecut toata copilaria in spitale si s-ar putea sa mai trec pe aici cam toata viata”, a mărturisit Bogdan Mocanu.

