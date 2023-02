Bogdan Mocanu a uitat de ziua Emei Karter! Sexy blondina a dezvăluit tot și îl așteaptă să se revanșeze: "L-a deranjat pe el ceva" | EXCLUSIV

In articol:

Ema Karter și Bogdan Mocanu sunt prieteni la cataramă și indiferent ce se întâmplă între ei, ori de câte ori s-ar certa sau bloca în mediul online, niciodată nu uită să se susțină reciproc.

Așa s-a întâmplat și la Gala RXF, acolo unde vedeta s-a luptat cu Vicenzo Final Boss și a ieșit învingător.

Marți seara, la Gala RXF, Ema Karter a fost prezentă alături de Bogdan Mocanu, fiind unul dintre cei mai importanți susținători înainte ca artistul să intre în cușcă. Vedeta a discutat cu jurnalista Cornelia Ionescu și a făcut câteva dezvăluiri picante din spatele reflectoarelor. Așa am aflat că blondina este supărată pe Bogdan Mocanu, pentru că artistul a uitat complet de ziua ei de naștere.

Ema Karter, supărată pe Bogdan Mocanu

Ema Karter ne-a dezvăluit la Gala RXF că a fost foarte supărată pe Bogdan Mocanu, după ce vedeta a uitat să îi transmită urări de ziua de ei de naștere. Mai mult decât atât, sexy blondina a dezvăluit că nici nu a fost prezent la petrecerea pe care ea a organizat-o într-un club din București.

"Sunt puțin supărată pe Bogdan, dar am venit să îl susțin. Sunt sigură că o să câștige pentru că eu am încredere în el. Bogdan a uitat că este ziua mea, nu a venit în club la ziua mea. Am înțeles că nu a venit pentru că se pregătea pentru meci, dar nici măcar un mesaj nu mi-a dat. Toată ziua și toată noaptea nu mi-a dat și mie un mesaj în care să îmi ureze la mulți ani", a mărturisit Ema Karter.

Sexy blondina a dezvăluit că nu a primit nicio urare nici în momentul în care a intrat pe live-ul lui Bogdan Mocanu.

"Am intrat la el pe live, pe Tik-Tok. M-a văzut, i-am dat un trandafir să mă vadă și nu a spus un La mulți ani. A spus doar: Ai fete sexy invitate la ziua ta?!", ne-a mai spus ea.

Ema Karter așteaptă ca Bogdan Mocanu să se revanșeze

Deși nu a ajuns la ziua ei de naștere, sexy blondina a venit la Romexpo să îl susțină pe Bogdan Mocanu în Gala RXF. Vedeta a mărturisit că este sigură că Bogdan se va revanșa față de ea, imediat ce va ieși din cușcă.

"O să îmi treacă mie supărarea! Sper să fi pregătit momentul acela special pentru noi doi că dacă nu l-a pregătit o să mă supăr mai tare. Când sunt supărată puțin îl arhivez, dar și când mă supăr mai tare îl blochez direct.

Noi ne înțelegem foarte bine, doar că eu am fost multă treabă, sunt ocupată și el stă noaptea până la 3-4 dimineața pe liveuri. Eu nu stau pe liveuri, mă trezesc devreme, el se trezește mai târziu și cumva nu avem același program, dar ne înțelegem bine. Este un bărbat mișto cu care eu mă înțeleg bine", a dezvăluit Ema Karter, la WOWnews.

Locuiesc sau nu împreună Ema Karter și Bogdan Mocanu?!

Deși mulți au speculat pe baza prieteniei dintre ei, WOWnews are deja răspunsul. Ema Karter a vorbit deschis și a mărturisit că cei doi sunt doar prieteni, iar în acest moment nici nu s-ar pune problema să locuiască împreună.

"Locuim fiecare la casa lui! Nu am răbdare să stau cu cineva în aceeași casă. Dacă stau și îl văd mai mult de trei zile deja încep să fiu nervoasă din orice și caut orice motiv de ceartă. Am mai încercat eu, am stat cu Yamato, el avea casa lui, eu casa mea și ne mai întâlneam, dar nu... eu am nevoie de spațiul meu, să stau singură, să mă relaxez și să nu aud pe nimeni", a dezvăluit ea.

Ema este convinsă că totuși Bogdan nu a uitat de ziua ei, ci doar o fost vorba despre un aspect care l-ar fi putut deranja. Totuși, când vine vorba de mutatul împreună, nu încape discuție.

"Nu știu dacă îl deranjează asta pe Bogdan. Probabil pe el l-a deranjat ceva din moment ce nu mi-a spus nici măcar la mulți ani de ziua mea. Mă gândesc că este ceva acolo, nu cred totuși că a uitat asa. În seara asta eu îl susțin.

Relația noastră a început pe prietenie mai mult. Avem o relație de prieteni foarte buni. Suntem foarte apropiați și ne spunem orice. Mie îmi place relația asta cu un bărbat", a mai precizat ea, în exclusivitate.