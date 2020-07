Bogdan Mocanu, adevăratul motiv pentru care a plecat la Andra Volos

In articol:

Bogdan Mocanu și Andra Volos s-au împăcat, spre marea bucurie a fanilor care au așteptat cu sufletul la gură ca cei doi să dea vestea cea mare. În ultima vreme, cei doi au dat mici semne pe conturile de socializare că lucrurile merg într-o direcție bună, iar acum două seri, anunțul a fost făcut.

Adevărul despre plecarea lui Bogdan Mocanu în Italia! Ce se întâmpla între el și Andra Volos de la distanță

Chiar dacă Bogdan Mocanu și Andra Volos s-au despărțit cu mare scandal, cei doi nu au putut să stea fără să își vorbească. După colaborările pentru cele două videoclipuri muzicale, Andra Volos și Bogdan Mocanu au continuat să își mai vorbească. Între timp, Andra a plecat în Italia și toată comunicarea lor s-a mutat exclusiv în online. În momentul în care a plecat, Andra a fost dezamăgită că fostul ei iubit nu a venit la aeroport să își ia rămas-bun, însă acesta i-a pregătit o altă surprinză. Mocanu a plecat în Italia pentru a clarifica relația dintre el și Andra, așa cum chiar el a declarat pe un live.

„Am stat acasă cam mult timp și ea era plecată de mult timp și mereu când... de fapt, nu prea am mai vorbit și când vorbeam la telefon erau reproșuri, certuri și am decis că ar fi cel mai bine să vorbim față în față să clarificăm situația dintre noi. Și am clarificat-o din câte ați văzut”, a spus Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu se lanseză în muzică?

După spectacolele la care a participat alături de Jador, Mocanu și-a deschis apetitul pentru muzică și a dat de înțeles pe live-ul lui că va scoate o melodie. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a dat mai multe indicii despre ce va urma. Discuția a început după ce un internaut l-a întrebat cât va mai sta în Italia.

„Duminică mă întorc în țară pentru că luni trebuie să filmez o piesă. Este posibil s filmez o piesă, dar nu este orice fel de piesă, nu este orice fel de clip. Poate este clipul meu, poate acum ceva timp când am postat eu o poză cu Costi, poate nu era degeaba. Deci luni am treabă și trebuie să mă întorc în țară”, a spus Bogdan Mocanu.