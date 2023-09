Bogdan Mocanu: “Am lăsat o fată însărcinată”. I-a mărturisit totul lui Jador. Cum a reacționat artistul | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu au avut parte de o nouă provocare la joculețul de duminică, ”Bărbați vs. Femei”. Cei doi prezentatori au transformat renumitul joc ”Beer Pong” în ”Water Pong” pentru a doua oară, dar de data aceasta au avut parte de ajutoare.

Regulile sunt simple: cine reușește să introducă cele mai multe mingii de ping pong în paharele cu apă, câștigă, iar cel care pierde execută provocări incomode.

Bogdan Mocanu, farsă pentru Jador

Bogdan Mocanu a primit provocarea vieții lui. A fost nevoit să îl sune pe cel mai bun prieten, să îi spună o minciună. Acesta l-a ales pe Jador și a ieșit mare show.

„Bogdan: Ce faci mă?

Jador: Sunt acasă.

Bogdan: Am nevoie de un sfat.

Jador: Zi... zi-o.

Bogdan: O mai știi pe aia ultima care a fost la mine? A rămas gravidă... cu test, cu tot, cu poză, cu ecograf.

Jador: Care mă?

Bogdan: Ultima, când ai fost tu la mine.

Jador: Păi cât timp te-ai culcat cu ea?

Bogdan: Cât știi tu. Puțin, nici nu se pune ca timp.

Jador: O femeie își dă seama că e gravidă după două, o lună, după cât timp? O lună, boss, tu nu ai o lună cu ea, deci nu-i copilul tău.

Bogdan: Înseamnă că minte.

Jador: Tu numai de femei de-astea dai, mă.”, a fost discuția celor doi, în emisiunea WOWnews.

La final, Bogdan i-a spus lui Jador să a fost doar o farsă. Totuși, artistul a demonstrat că este un prieten adevărat, deci a trecut orice test.

Bogdan Mocanu a vorbit despre despărțirea dintre Jador și Hoder

Bogdan Mocanu a vorbit în urmă cu ceva timp despre realul motiv al despărțirii lui Jador de Hoder. Acesta a dezvăluit de ce nu se potriveau și cum se înțelegea el cu Alexandra.

„Eu am stat și am tăcut, am stat în colțul meu, nu m-am băgat prea mult, așa cum au făcut restul prietenilor lui Jador, care ba au încercat să îl despartă, ba... mă rog. Eu știam că este un carusel de emoții. Speram să își fi găsit aleasa, însă, era și părerea mea că nu sunt făcuți unul pentru celălalt. Este vorba de diferența de vârstă dintre ei, Alexandra a crescut în alt mediu, el a crescut în alt mediu, sunt foarte multe concepții pe care ei nu le au în comun. La început, nici eu nu o acceptam pe Alexandra, după ne-am împrietenit, ba chiar am încercat să mediez lucrurile între ei. Mi-am dat seama că mai bine îl las pe el să se dea cu capul, până nu vede el cu ochii lui nu poate lua o decizie. Erau tot felul de discuții între ei, așa cum este în orice cuplu, însă și răbdarea aceasta... la un moment dat se termină, s-a umplut paharul la amândoi. Nu cred că regretă faptul că s-a afișat cu ea, a făcut ce a simțit. Da, în mediul online păreau foarte fericiți, nu puteau posta de fiecare dată când se certau. Nu este exclus să se împace, Jador suferă pentru că a iubit-o și cred că încă o iubește, dar s-a retras în muncă, este doar în studio, nu este omul care să piardă timpul. În momentul acesta mai sunt discuții între ei, acelea de sfârșit de relație: să trec să îmi iau hainele.”, a spus Bogdan Mocanu, pentru spynews.ro.

