Bogdan Mocanu, declarație șoc! Cine e femeia pe care a iubit-o cel mai mult? „Mama vrea și acum să mă împac cu ea”

Bogdan Mocanu și Manuela, foști concurenți ai show-ului Puterea Dragostei au fost invitați în emisiunea „Bărbați vs. femei cu Bianca și Mihei”. Cei doi tineri au fost provocați să răspundă unor întrebări dificile. Primul care a fost nevoit să dea cărțile pe față în direct a fost câștigătorul primului sezon al show-ului de la Kanal D.

„Cine este femeia pe care ai iubit-o cel mai mult?”, l-a întrebat Bianca Comănici, prezentatoarea emisiunii, pe Bogdan Mocanu. „Nu ai voie să spui mama ta, trebuie să fie o femeie cu care ai fost într-o relație”, a mai precizat ea.

„Miruna! Ea a fost prima mea dragoste, am fost cinci ani împreună și am iubit-o mult și ea pe mine la fel. S-a terminat, e măritată acum. Stai să audă mama ce am zis! Mama vrea și acum să mă împac cu ea. Măi mamă, e măritată, încetează”, a răspusn Bogdan Mocanu, luând prin surprindere pe toată lumea.

Dacă fanii se așteptau ca fostul concurent să dea numele uneia dintre tinerele de care s-a îndrăgostit în cadrul emisiunii de la Istanbul, se pare că el a reușit și de data aceasta să-și surprindă urmăritorii. Chiar dacă a avut mai multe relații, cea din trecut, care a durat ani buni, este în continuare una dintre cele mai importante din viața lui.

Bogdan Mocanu și Roxana de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu a trăit mai multe povești de iubire la Puterea Dragostei

Bogdan Mocanu nu a avut prea mult noroc în dragoste în cadrul show-ului de la Kanal D, dacă ne lăm după faptul că nu a rămas împreună cu niciuna dintre fetele care i-au furat inima. Prima de care s-a îndrăgostit a fost Roxana, iar relația lor a fost una extrem de tumultoasă. S-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori, iar povestea lor a fost presărată cu scene de gelozie și lacrimi. S-au despărțit cu scandal, însă au reușit ulterior să pună punct războiului și să păstreze o relație bună, chiar dacă nu mai formau un cuplu.

După ultima despărțire de Roxana, Bogdan Mocanu s-a cuplat cu Ana-Maria Lintaru. Frumoasa blondină nu a rămas pentru mult timp în casa Puterea Dragostei, iar fanii sperau că sfârșitul primului sezon al emisiunii avea să marcheze și începutul vieții lor de cuplu. Fostul concurent a acceptat însă să rămână pentru încă un sezon în cadrul emisiunii, iar relația cu frumoasa blondină s-a sfârșit.

Bogdan Mocanu și Ana Lintaru de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

În al doilea sezon al emisiunii de la Kanal D, Bogdan Mocanu s-a îndrăgostit de Andra. Păreau un cuplu stabil, însă după întoarcerea în România, cei doi s-au certat și s-au împăcat de mai multe ori până când au decis să-și încheie definitiv socotolile unul cu celălalt.

Spre surprinderea fanilor, niciuna dintre cele trei foste cocurente de la Puterea Dragostei nu este femeia pe care Bogdan Mocanu a iubit-o cel mai mult, după cum a recunoscut chiar el.