Bogdan Mocanu, despre boala care i-a schimbat viața! Cum se luptă zi de zi cu o afecțiune care ar putea fi fatală

Bogdan Mocanu a declarat recent că a trebuit să sporească tratamentul pe care-l urma, ca urmare a unei boli extrem de grave de care suferă.

Bogdan Mocanu are diabet! Iată cum se luptă cu această afecțiune

Afecțiunea i-a schimbat viața, iar acum artistul trebuie să aibă mare grijă de starea sa de sănătate și să și-o monitorizeze frecvent prin teste și analize medicale.

Artistul are ceva bătăi de cap de când a fost diagnosticat cu diabet. Este o afecțiune cu care nu este de glumit, mai ales că oricând se poate agrava dacă nu ai o alimentație echilibrată și un tratament corespunzător. Recent, acesta a mărturisit că se confruntă cu o situație nu tocmai plăcută, pentru că nivelul glicemiei din sânge a crescut destul de mult, iar acum trebuie să fie extrem de atent, pentru că starea sa de sănătate poate degenera oricând și tocmai în bine.

Bogdan Mocanu[Sursa foto: Instagram]

Este extrem de prudent de când a fost diagnosticat și are grijă ca alimentația sa să fie exact așa cum i-a prescris-o medicul diabetolog, iar tratementul medicamentos să fie luat regulat.

Acesta trebuie să meargă frecvent pentru teste și analize de sânge, pentru a monitoriza evoluția bolii. Bogdan Mocanu a apelat, ulterior, și la ajutorul terapeuților.

Artistul s-a lăsat pe mâna terapeutului

2021 a venit cu câteva complicații pentru vedetă, care recunoaște că a dat și câteva kilograme jos, însă fără voia lui, ci din cauza bolii.

Acesta face eforturi uriașe pentru a fi tot timpul încărcat cu energie pozitivă, așa cum îl știu admiratorii lui.

Așa că a trecut pragul unui terapeut, pentru o ședință de acupunctură și pentru terapia cu ventuze.

„Am stat în ultima perioadă doar pe glicemii mari și diabetul e o boală așa mai necruțătoare, să zic și mănâcă ușor ușor dacă stai pe glicemii mari și nu o controlezi. Mi-e frică să nu fie afectat un organ interior, dar asta o să aflu mâine sau poimâine când aflu rezultatul”, a declarat Bogdan Mocanu pentru un post de televiziune.

Bogdan Mocanu[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu nu poate să-și continue pasiunea la nivelul la care visează

Artistul, pe lângă că este foarte pasionat de muzică, iubește enorm și sportul. Nu lipsește nici măcar o zi din sala de forță, iar asta se poate observa pe trupul său. Bogdan Mocanu este un împătimit al culturismului și adoră să participe și la competiții dedicate, însă diabetul de care suferă îi pune piedici.

„Acum am luat și câteva premii, dar diabetul nu mă lasă să fac chiar tot ce pot, însă am făcut și performață, am luat premii, chiar locul patru pe țară. Dar boala nu mă lasă să am foarte multe kilograme ori să mănânc tot ce trebuie. Dar alții nu au mâini sau picioare și tot fac sportul ăsta, eu de ce nu aș face. Dar diabetul este un lucru bun care mi s-a întâmplat pentru că m-a maturizat și am învățat din greșelile altora, pot progresa, nu vreau să-mi pierd anii tinerii. Cred că viața are alt scop, trebuie să fii într-o evoluție constantă”, a mai spus artistul.