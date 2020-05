Bogdan Mocanu, inapoi in casa Puterea dragostei?! Primele reactii!

In articol:

Dupa o relatie cu nabadai cu Andra Volos, dupa mai multe impacari si despartiri, castigatorul primului sezon al emisiunii Puterea dragostei este din nou singur. Nu a reusit sa reziste prea mult in relatia cu tanara cunoscuta in sezonul al doilea al show-ului de la Kanal D, iar acum e iar disponibil si in cautarea marii iubiri.

Se zvonise ca Andra Volos si Bogdan Mocanu nu mai formeaza un cuplu, insa niciunul dintre ei nu facuse vreo declaratie despre ruptura dintre ei. Informatia a fost confirmata ulterior in vlog-ul lui Jador de pe Youtube. Dupa ce i-a spus adio frumoasei Andra, Mocanu a plecat la Bacau cu bunul lui prieten, Jador. In stilu-i caracteristic, cantaretul l-a tinut numai in mistouri. Vezi aici imaginile fabuloase cu Mocanu si Jador la Bacau, acasa la parintii artistului.

Bogdan Mocanu revine in casa Puterea dragostei de la Kanal D? Primele reactii dupa ce s-a aflat ca nu mai formeaza un cuplu cu Andra Volos

"Suferi atat dupa Andra, incat bei incontinuu, mai baiatule?! Ti-am zis sa nu mai bei atat! Doamna! Vi se pare normal ca baiatul asta sa sufere in halul asta?! Andra! Andra Volos! O stiti? Una cu b$%^&e mari. (...) De-aia te-a lasat Andra, ca nu esti bun de nimic", a glumit Jador.

Dupa ce s-a aflat ca Mocanu si Andra nu mai sunt impreuna, internautii au inceput sa comenteze. Sunt unele voci care sustin ca Bogdan ar trebui sa se intoarca in casa Puterea dragostei acum, daca tot e iar singur. "Pai daca l-a parasit Andra, ce sa faca?! Inapoi la Puterea dragostei", "Bogdan, nu te intorci in casa?", "Bogdan Mocanu, te vrem inapoi in casa!", au comentat sustinatorii lui.

Pe timpul parcursului sau in emisiunea prezentata de Andreea Mantea la Kanal D, Bogdan Mocanu s-a numarat mai mereu printre preferatii publicului. La finalul primului sezon, Mocanu si Bianca au fost desemnati castigatori, incasand premiile puse in joc. El a format un cuplu cu Roxana, in primul sezon, iar in cel de-al doilea a cunoscut-o pe Andra. La scurt timp dupa ce au devenit iubiti, ei au preferat sa plece din casa si sa se intorca in Romania, pentru a-si consuma povestea de dragoste in afara platourilor de televiziune si departe de obiectivele camerelor de luat vederi.