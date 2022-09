Bogdan Mocanu încă ține legătura cu fosta iubită! Mai există sau nu cale de împăcare între ei? "La noi este mai complicat, avem copilul la mijloc"

In articol:

La scurt timp după ce a anunțat că este din nou burlac, Bogdan Mocanu a făcut declarații surprinzătoare referitoare la fosta iubită misterioasă. Dacă toată lumea se aștepta să-și caute alinarea în brațele unei alte femei, se pare că tânărul încă ține legătura cu cea cu care își dorea o familie.

Citeste si: Jador i-a dat bani unui om al străzii. Când a văzut suma, bărbatul i-a reproșat imediat: „Alții se mulțumesc și cu o pâine. Să îți fie rușine!”

Bogdan Mocanu, cu gândul la fosta iubită

Bogdan Mocanu nu este radical atunci când vine vorba despre o posibilă împăcare între el și fosta iubită. Chiar dacă a trecut ceva timp de când și-au spus adio, tânărul recunoaște că încă ține legătura cu bruneta misterioasă cu care a fost împreună.

Citeste si: Minodora, îngenuncheată de durere după moartea mamei sale „A fost bolnavă, nu a mai rezistat”- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

Citeste si: Bogdan Mocanu, adevărul despre iubita lui Jador! Le-a compus și o piesă de dragoste: "Trăiește sentimente pe care nu le-a trăit"| EXCLUSIV

Ba mai mult, se pare că fiul acesteia chiar are o relație apropiată cu fostul concurent de la "Puterea Dragostei": "Sută la sută nu există niciodată definitiv. Deci nu pot să spun că nu o să ne mai împăcăm. Însă a trecut timp de când am luat amândoi această decizie și sunt slabe șansele să se întoarcă ceva din drum. Mai vorbim din când în când. Am vorbit și zilele acestea. La noi este mai complicat, pentru că avem copilul la mijloc. Cu care vorbesc foarte des. Îl iubesc și mă iubește și nu poate să schimbe nimeni asta, niciodată. A dormit la mine zilele trecute.", a declarat Bogdan Mocanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Bogdan Mocanu și fosta lui iubită [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu: "Într-o relație, mai importantă decât iubirea este respectul"

Bogdan Mocanu a vorbit și despre motivele care au dus la separarea de fosta iubită: "Într-o relație, mai importantă decât iubirea este respectul. Noi ne-am permis prea mult și ne-am împins puțin limitele respectului. La un moment dat, când unul dintre noi avea pretenția ca o barieră să fie atinsă, celălalt a sărit-o. Poate asta a adus la neînțelegeri.", a mai spus fostul concurent de la "Puterea Dragostei", în cadrul aceleiași emisiuni.

Bogdan Mocanu și fosta lui iubită [Sursa foto: Instagram]