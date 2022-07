Andra Volos și Bogdan Mocanu, întâlnire cu scântei! S-au văzut întâmplător într-un restaurant, după trei ani de la despărțire: "Nici n-am știut că o să fie acolo!"

In articol:

Andra Volos și Bogdan Mocanu au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de la "Puterea Dragostei". Cei doi au avut o relație serioasă și chiar au locuit împreună o bună perioadă, însă la un moment dat au decis să-și spună adio.

Acum, la trei ani de la despărțire, șatena s-a întâlnit întâmplător cu fostul ei iubit într-un restaurant din Capitală și a rămas uimită de reacția acestuia.

Cum a reacționat Bogdan Mocanu când a revăzut-o pe Andra Volos, la trei ani de la despărțire?

Andra Volos a dezvăluit că s-a întâlnit întâmplător cu Bogdan Mocanu într-un restaurant din Capitală, deținut de prietena ei. Deși nu se mai văzuseră de trei ani, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" nu a fost deloc încântat când a "dat nas în nas" cu șatena. Aceasta a povestit recent, pentru cancan.ro, că tânărul a plecat rapid, fără să o salute: "Intrasem într-un restaurant acum o lună, la Melisa, prietena mea și era și el acolo, după 3 ani… nu l-am văzut la față 2 ani și ceva, nu știu cât a trecut de când nu l-am mai văzut și l-am văzut acolo acum o lună, era cu Nikolas Sax, cu prietenii și când am ajuns la masă… Bine, inițial m-am pus la masa de lângă, logic că nu m-am pus la masa lui.

Și s-a ridicat și a plecat pe loc, adică nu… nici măcar să salute, sau nici măcar Nikolas Sax, care e prietenul nostru comun și ne salutam. S-au luat toți și au plecat răbufniți așa, sau el a fost răbufnit, nu știu de ce. Cică am încercat eu, probabil în capul lui, să mă duc eu la restaurant. Unu la mână, este restaurantul prietenei mele foarte bune și el a cunoscut-o prin mine, nu e ca și când m-am dus acolo ca să-l văd pe el, nici n-am știut că o să fie el acolo.", a declarat Andra Volos, pentru sursa amintită.

Andra Volos și Bogdan Mocanu, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Instagram]

Andra Volos a păstrat legătura cu familia lui Bogdan Mocanu

Chiar dacă nu a rămas deloc în relații bune cu fostul iubit, Andra Volos spune că încă păstrează legătura cu familia acestuia. Șatena a dezvăluit că vorbește destul de des cu mama lui Bogdan Mocanu, în ciuda faptului că ea și tânărul au rupt orice legătură: "Am vorbit cu părinții lui zilele astea, că mai vorbim. Eu cu maică-să mai vorbim că ne dăm like-uri pe Instagram, pe Facebook și chiar am întrebat-o ce face, cum este… mi-a zis că super bine, familia… mi-a zis că se gândesc la mine. Familia se referă la… nu știu, la bărbatul ei, la tatăl lui Bogdan.

Eu chiar am rămas în relații foarte bune cu ei și îi respect și tot timpul am spus că o să-i respect și am să-i salut și o să le vorbesc dacă e să-i văd pe stradă. Ne mai spunem 'Crăciun fericit!', 'Sărbători frumoase!', o dată la lună ei mă întreabă ce face mama, dacă e bine, eu îi întreb ce fac ei, am rămas în relații bune, chiar am vorbit acum 3 zile, 4 zile.", a mărturisit Andra Volos.

Bogdan Mocanu și mama lui [Sursa foto: Instagram]