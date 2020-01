Bogdan Mocanu a fost unul dintre cei mai populari și iubiți concurenți de la Puterea Dragostei și a și câștigat primul sezon al emisiunii. Dacă în primul sezon nu a avut prea mult noroc în dragoste, în cel de-al doilea sezon, Bogdan Mocanu s-a cuplat cu Andra, una dintre cele mai frumoase fete din casă.

Bogdan Mocanu poartă cămașa iubite, Andra de la Puterea Dragostei

Andra de la Puterea Dragostei și Bogdan Mocanu au părăsit emisiunea împreună și își trăiesc povestea de iubire în România. Cei doi tineri își țin în continuare fanii la curent în legătură cu ce fac și publică deseori fotografii împreună, semn că formează în continuare un cuplu, demonstrând contrariul celor care nu credeau în sinceritatea sentimentelor pe care le au unul pentru celălalt.

Bogdan Mocanu a a fost fotografiat îmbrăcat cu una dintre cămășile iubitei lui, Andra de la Puterea Dragostei. Fanii emisiunii și-au dat imediat seama că frumoasa brunetă purtase aceeși piesă vestimentare înaintea lui, în alte imagini publicate pe pagina ei.

„N-are bani de haine de firmă. Poartă cămașa Andrei”, a scris un fan al emisiunii pe internet.

Bogdan Mocanu s-a întâlnit cu Roxana de la Puterea dragostei în camera roșie

Cuplat cu Andra Volos, femeia de care era îndrăgostit lulea, Bogdan a pus punct speculațiilor legate de Roxana, în momentul în care ea a revenit în emisiune.

Bogdan Mocanu s-a întâlnit cu Roxana de la Puterea dragostei chiar în camera roșie și s-a comportat cu indiferență! ”Am fost cu ea pe acea canapea, în acea încăpere, pentru a nu lăsa loc de interpretări și am avut o atitudine normală. Am vorbit cu Roxana, ca și când o făceam cu o fată din casă, nimic mai mult, nu mai aveam nici măcar un sentiment pentru ea. Am o părere bună despre Roxana, am trecut peste probleme civilizat, vreau să fie fericită și sănătoasă. Iar dacă ea crede că a pus punct relației cu mine în trecut, așa să fie…Vreau să specific însă ceva! Un cuplu ca al nostru nu putea fi destrămat decât de ea”, a menționat Mocanu la ieșirea din competiție.