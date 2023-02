Bogdan Mocanu, primele declarații după ce l-a învins în doar câteva secunde pe Vicenzo Final Boss: “M-am gândit doar că am diabet” | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu l-a bătut în niciun minut pe Vicenzo Final Boss în gala RXF, după o serie de lovituri repetate. Fericit după luptă, Mocanu a dezvăluit ce a simțit înainte de luptă, dar și ce i-a spus adversarului său la finalul luptei.

Bogdan Mocanu, primele declarații după ce l-a bătut pe Vicenzo

Se pare că după toată această dispută Bogdan și Vicenzo au legat o prietenie. Bogdan a recunoscut că s-a gândit numai la faptul că are diabet, dar că lucrul acesta nu reprezintă pentru un impediment, ci o provocare. La meci, Mocanu s-a împăcat cu Jador, venit să îl susțină după câteva luni în care cei doi nu și-au vorbit! Ema Karter a fost și ea în sală pentru a îi fi aproape, deși era supărată pe el, dezvăluind motivul! Cristi Comănici a fost și el în galeria numeroasă a lui Mocanu.

Bogdan Mocanu s-a luptat în cușca de MMA cu Vicenzo Final Boss și el a ost cel care a învins. Meciul a durat doar câteva secunde, pentru că Bogdan a fost extrem de agil și l-a pus la pământ din prima. WOWbiz a fost prezent la gală și i-a luat prima reacție câștigătorului.

"Mă simt ca un super erou din povestea mea. Simt că Dumnezeu din nou mi-a dat ocazia să demonstrez ce pot și vreau să spun că înainte să urc în ring, m-am gândit doar la faptul că am diabet și cum alții o văd ca pe o slăbiciune, iar eu am ales să o văd ca pe un plus. Vreau să le transmit tuturor care au probleme de sănătate sau care se simt inferiori pentru că ei cred că au o problemă, că nimic nu poate să îi țină pe loc dacă își doresc cu adevărat un lucru și că cerul e limita.", a declarat Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu, despre Vicenzo Final Boss: "O să rămână toată viața prietenul meu"

Deși și-au împărțit pumni și picioare, între Bogdan Mocanu și Vicenzo Final Boss s-a legat o prietenie extrem de frumoasă. Bogdan ne-a spus mai multe despre legătura lor și și-a lăudat antrenorul, pe Pitbull Atodiresei, pentru sfaturile pe care i le-a oferit.

"Nici nu știu cât timp a trecut, habar nu am. Nu i-am dat ocazia să lovească prea mult, nici nu am așteptat să iau pulsul, pur și simplu am făcut ce am simțit, am acționat după instinct, am profitat de fiecare dată când a rămas deschis, am lovit acolo și mi-am atins obiectivul. Cât era lat pe podea i-am spus să mă ierte, că îmi pare rău, că țin la el și pentru meciul nostru, o să rămână toată viața prietenul meu. Chestia asta m-a legat cumva de el și m-am simțit rău că l-am rănit și știam că o să îl rănesc. El mi-a zis că nu e nimic, că mă iubește și el, chiar e un băiat foarte respectuos. Pitbull a calculat fiecare pas pe care urma să îl fac, de parcă a venit din viitor și știa exact ce o să se întâmple și cum trebuie să mă antrenez.", a mărturisit Bogdan Mocanu, pentru WOWnews.

