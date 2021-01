Bogdan Stanoevici, a murit sau nu din cauza coronavirusului? Diana Șoșoacă face dezvăluiri uluitoare: „Se vindecase de Covid-19, iar decesul a fost cauzat de...”

In articol:

Vestea morții actorului Bogdan Stanoevici a întristat pe toată lumea. Acesta a fost internat încă din decembrie anul trecut la Spitalul Sfântul Pantelimon, după ce s-a infecatat cu virusul SARS-CoV-2. Starea lui de sănătate s-a agravat teribil, iar în cele din urmă actorul a murit. Senatorul AUR, Diana Șoșoaca, și prietenă apropiată a actorului a făcut câteva declarații șocante în ultimele zile din viața artistului.

A murit sau nu din cauza coronavirusului?

Au ieșit la iveală detalii uluitoare despre presupusa cauză adevărată a actorului. Apropiații acestuia susțin că Bogdan Stanoevici nu a murit din cauza infecției cu Covid-19, ba chiar aceșta spun că el se vindecase de boală la două săptămâni de la internarea în spital.

Se pare că imediat după ce s-a vindecat de virus, sănătatea lui a început să se deterioreze și acest lucru ar fi fost cauzat de o infecție nosocomială extrem de agresivă, Clostridium difficilae, cu care a fost și diagnosticat.

Bogdan Stanoevici fusese testat negativ [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Miniștrii USR-Plus blochează proiectele miniștrilor PNL. Actul de guvernare e afectat - evz.ro

Citeste si: Ce se va întâmpla cu persoanele care se vor vaccina împotriva coronavirusului. Anunțul făcut de autorități - bzi.ro

Citeste si:Cine a fost Bogdan Stanoevici?! Actorul s-a stins din viață astăzi, după o luptă grea cu noul coronavirus

Inițial, în presă au apărut informații potrivit cărora actorul ar fi murit răpus de virusul SARS-CoV-2, însă Bogdan Stanoevici avea ultimul test negativ. La câteva zile de la vindecare, starea sa s-a înrăutățit vizibil, iar medicii l-au mutat

Diana Șoșoacă a făcut declarații uluitoare

din nou la secția de Terapie Intensivă, unde a fost intubat. A intrat în comă, iar organismul său n-a mai rezistat, iar astăzi, 12 ianuarie 2021, inima lui a încetat să mai bată.

Diana Șoșoacă a fost o apropiată a actorului, iar acum, la aflarea veștii despre moartea prietenului său, a început să facă declarații uluitoare despre cauza

morții lui. Senatorul AUR a postat pe contul său de Facebook mai multe poze cu actorul, dar și un mesaj:

„Pentru toți „DEȘTEPȚII ” din media: Bogdan Stanoevici nu a murit de covid-19! Se vindecase la 2 săptămâni după internare. Bogdan avea afecțiuni de o viață care nu i-au fost tratate. La 62 de ani, arăta ca la 45. M-a rugat să lupt până la capăt și să nu mă las. Aviz amatorilor și criminalilor din sistem! Nu ne puteți omorî pe toți!”.

Actorul refuza să poarte masca chirurgicală pe motiv că era sănătos

De ce nu purta Bogdan Stanoevici masca de protecție

Cu doar câteva luni de a ajunge la spital în stare gravă, Bogdan Stanoevici refuza să poarte masca de protecție , menționând că este sănătos și nu are nevoie. Acesta povestea că își făcea teste în mod regulat și la toate a ieșit negativ.

„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”,a declarat actorul, potrivit Agerpres.