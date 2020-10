Bombă! Simina și Ricardo de la Puterea Dragostei trebuiau să fie la o altă emisiune

Pentru Simina și Ricardo participarea la Puterea dragostei a fost cu noroc. Astăzi, Simina este căsătorită și mama unui băiețel de 7 luni, iar Ricardo trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Deea, o tânără pe care a cunoscut-o tot în emisiune.

In articol:

Puțini sunt cei care își mai amintesc faptul că Simina și Ricardo au povestit că se cunoșteau dinainte de a ajunge la Puterea dragostei: amândoi sunt din Timșoara și erau chiar prieteni.

Acum însă, într-un live pentru pagina de Facebook WOWbiz.ro, Simina a mărturisit că nu doar că îl cunoaștea pe Ricardo, dar ea l-a înscris la emisiune.

Una din pozele in care Simina si Ricardo apareau impreuna inainte de emisiune

Simina l-a înscris pe Ricardo la Puterea Dragostei

”Ricardo a ajuns la Puterea Dragostei datorită mie, eu l-am înscris. Am aflat de emisiune de la un băiat, care e și el cunoscut. El m-a sfătuit să mă înscriu. Eu cu Ricardo lucram împreună, eram prieteni de un an și ceva. I-am spus că m-am înscris și i-am propus și lui. Inițial a spus că-i e rușine să meargă acolo. Însă, eu l-am înscris”, a povestit acum Simina. Și totuși, Ricardo a ajuns înaintea ei în emisiune. ”Am fost sunată de două ori, dar nu am putut să mă duc din cauza serviciului. A treia oară când am fost sunată, Ricardo fusese deja și mi-a spus că o să-mi placă, și m-am dus”, a mai spus Simina.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a povestit și că ei se înscriseseră și la o altă emisiune. ”Eu l-am înscris și pe el. Și ne-am înscris și la altă emisiune de la un alt post tv”, a afirmat Simina.

Când Simina și Ricardo s-au întâlnit la Puterea Dragostei au fost mai multe discuții legate de relația lor de dinainte de emisiune, mai ales după ce au apărut și câteva imagini cu ei împreună într-un club din Timișoara.