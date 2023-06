Brigitte Pastramă a fost distrusă, după ce a rămas văduvă la doar 26 de ani. Și-a găsit soțul mort în pat, cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Nu-și poate scoate nici acum din minte ultimele cuvinte pe care i le-a spus, înainte să se stingă din viață

In articol:

Brigitte Pastramă a împlinit anul aceasta vârsta de 45 de ani și are doi copii din căsniciile sale anterioare, pe Robert și pe Sara. Vedeta este acum căsătorită cu Florin Pastramă și duce o viață de lux în Dubai, acolo unde fiica sa, Sara, merge la școală.

Deși acum duce o viață lipsită de griji, puțină lume cunoaște traumele prin care Brigitte a trecut în tinerețea sa. Vedeta nu a avut parte doar de momente fericite de-a lungul vieții și a fost nevoită să treacă prin lucruri dureroase pentru a-și găsi liniștea de acum.

Invitată în cadrul emisiunii „În Oglindă” prezentată de Mihai Ghiță și difuzată la Kanal D2, Brigitte Pastramă a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut în anii tinereții. Bruneta a povestit că a fost distrusă, după ce a rămas văduvă la doar 26 de ani. Brigitte era căsătorită cu primul ei soț, Tavi și îl aveau deja împreună pe băiatul lor, Robi. Cei trei formau o familie fericită și nimic nu prevestea ce avea să vină în viața lor. Cu cinci zile înainte de Crăciun, Brigitte și-a găsit soțul fără suflare, în pat. Vedeta mărturisește că a trăit cel mai mare șoc din viața ei atunci când bărbatul pe care îl iubea a murit, după ce a suferit un infarct, la doar 38 de ani.

Brigitte a rămas văduvă și a fost nevoită să își crească singură băiețelul, care era doar un bebeluș pe vremea aceea.

„Tavi a făcut infarct. Avea 38 de ani când a murit, cu 5 zile înainte de Crăciun. Pur și simplu am vorbit cu el, m-am dus să-i dau de mâncare fiului meu, care mai avea o lună până să facă doi ani. Când am venit l-am găsit cu ochii deschiși, se uita pe tavan. Robi s-a oprit și eu am început să vorbesc cu el, dar nu înțelegeam de ce nu reacționează, că el a murit cu ochii deschiși. Apoi am văzut, corpul lui era pătat, avea niște pete de la sânge, cum se lăsase sângele, a făcut infarct. Nașul nostru, care era doctor, i-a spus să aibă o viață mai echilibrată și n-a ținut cont de asta. A făcut un preinfarct, din ce am înțeles apoi, cu patru zile înainte, dar la persoanele tinere nu se simte preinfarctul. Și apoi a fost infarct, pur și simplu. Ăla a fost cel mai mare șoc al vieții mele, când mi-am găsit bărbatul iubit mort în pat. Cu o zi sau două înainte de Crăciun a trebuit să-l înmormântez, a fost groaznic”, a povestit Brigitte Pastramă la emisiunea prezentată de Mihai Ghiță.

Brigitte Pastramă a fost foarte răsfățată de primul ei soț

Brigitte Pastramă ducea o viață fără griji la vârsta de 26 de ani și era căsătorită cu un bărbat pe care îl iubea enorm. Bruneta a dezvăluit că primul ei soț o răsfăța foarte mult, iar ea era dependentă financiar de partenerul ei. De asemenea, Brigitte a mai declarat că Tavi a fost și singurul bărbat care i-a făcut toate poftele. Din păcate, vedeta și-a îngropat partenerul de viață cu doar câteva zile înainte de Crăciun. După ce a rămas singură cu un copil, Brigitte a fost nevoită să muncească foarte mult pentru a se putea întreține pe ea și pe fiul ei, devenind o femeie independentă.

„Eu am depins de el, eu am fost soția lui, am fost foarte răsfățată. El a fost ultimul bărbat din viața mea care m-a răsfățat. Eu, din momentul acela, am învățat să fac bani singură. Am rămas văduvă la nici 26 de ani și nu știam nimic despre viața asta”, a mai spus Brigitte Pastramă.

