Brigitte Pastramă a văzut moartea cu ochii! Ce complicații grave a avut din cauza unei intervenții estetice: „Am făcut embolie pulmonară”

Nu este niciun secret că Brigitte Pastramă este o mare împătimită a intervențiilor estetice. De-a lungul timpului, aceasta a dezvăluit că a cheltuit o avere pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic și pentru a arăta exact așa cum visează.

Câte operații estetice are Brigitte Pastramă și cât a cheltuit în total pentru aspectul ei fizic

Frumoasa brunetă a povestit că prima operație a avut-o în 1997, atunci și-a pus primul set de silicoane și a cheltuit două mii de euro. Vedeta spune că și-a schimbat implanturile de două ori de atunci și a mai cheltuit încă circa 5.500 de euro. Ultima oară, operația de schimbare de silicoane era să-i fie fatală!

Sătulă să-i tot fie puse în cârcă diverse intervenții estetice pe care se jură că nu le-a făcut, soția lui Florin Pastramă a dat cărțile pe față și a spus cu lux de amănunte ce intervenții are și cât au costat-o. Ei bine, aceasta a cheltuit zeci de mii de euro pentru a ajunge la la rezultatul de acum.

Brigitte Pastramă

„Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție…. niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în “cont” tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba: Primul implant mamar a fost în ’97, (2000€)l am shimbat de 2 ori, deoarece am născut de două ori de atunci, (5500€). Am o rinoplastie deoarece am suferit o fractură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei, (2500€). Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013 în Germania, la TKlinik, dr Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000€).

Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019, (2000 €) și l-am făcut în Turcia, la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5500€)”, a explicat bruneta.

Cât despre intervențiile non-invazive, vedeta spune că la nivelul buzelor nu și-a mai făcut recent nimic și nici nu intenționează să-și mai facă, deoarece a tot avut probleme. Brigitte a mai povestit și că la nivelul frunții, pentru a scăpa de liniile fine, face un tratament cu botox.

„În prezent nu am nimic în buze, nici nu mi-aș mai băga prea curând. Anual îmi injectez botox în frunte, o substanță care paralizează mușchii de expresie care formează ridurile (200€)”, a continuat vedeta.

Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă, la un pas de moarte din cauza unei operații de mărire de silicoane

Vedeta spune că și-a schimbat implanturile de la nivelul sânilor de trei ori, după ce năștea și pentru partenerii de viață pe care i-a avut. Doar că, ultima dată era să moară din cauza complicațiilor. Bruneta a povestit la un post de televiziune că a făcut embolie pulmonară și avea coastele deplasate.

„Totul a început de la fostul meu soț, Tavi, care, de ziua mea, s-a închis în baie cu prietena mea cea mai bună și a băut șampania cu ea. Și mi-a zis: ce sunt eu de vină că tu nu ai sani așa mari ca ea? Atunci, de nervi, m-am programat la operație fix a doua zi! Eu nu mi-am schimbat implanturile până ce nu l-am născut pe Robi, după aceea am mai avut încă un implant la Sara și al patrulea l-am făcut acum! Astea ultimele sunt garantate pe viață și am și pașaport la ele.

Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine! De la unele operații era să mor! Am făcut embolie pulmonară și era să mor, aveam coastele deplasate. Și acum vine Pastramă și-mi zice că am prea multe?! El nu le-a văzut înainte să ne căsătorim?“, a declarat Brigitte Pastramă, la un post de televiziune.