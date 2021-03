Brigitte Pastramă, probleme grave de sănătate! Bruneta a ținut ascuns până acum: „Am avut trei tumori...”

In articol:

Brigitte Pastramă a făcut dezvăluiri șocante în cadrul unei emisiuni televizate! Vedeta a mărturisit că în urmă cu patru ani a văzut moartea cu ochii. În urmă cu patru ani de zile, bruneta a fost diagnosticată cu embolie pulmonară și a avut trei tumori.

„Când am ajuns la Timișoara, în prima noapte era să mor. Am avut deficiență respiratorie. Nu am mai putut respira. M-am trezit dintr-un vis în care mă sufocau niște perne. A doua zi s-a întâmplat la fel, când eram la piață și în momentul în care mă deplasam spre Sara m-am sufocat și era să mor. Nu mai intra aer la mine în plămâni. Am luat niște medicamente. Abia după jumătate de oră am trecut foarte greu de senzațiile acelea. Am vorbit cu sora mea care m-a îndreptat spre un pneumolog. Erau simptome de astm bronșic. Dar la mai multe analize nu aveam astm.

Am plecat a doua zi în București și am fost îndrumată să fac mai multe analize. În urmă cu 4 ani de zile am fost diagnosticată cu embolie pulmonară. Am avut mai multe probleme. Apoi am avut trei tumori, un lanț tumoral lângă plămâni, exact sub pectorali. CT-ul a ieșit bine, am făcut mai multe analize pentru alergii”, a declarat Brigitte Pastramă la un post de televiziune.

Brigitte Pastramă, probleme grave din cauza infecției cu noul coronavirus: „Atacă sistemul nervos...”

După ce a fost infectată cu noul coronavirus, starea de sănătate a brunetei a fost grav afectată! Brigitte Pastramă a dezvăluit că i-a fost activată o bacterie periculoasă în organism, care i-a afectat foarte mult sistemul nervos. Chiar dacă în aceste momente se simte mai bine, ea a suferit pierderi de memorie și probleme cu plămânii.

„Pentru că am avut Covid, virusul a activat o bacterie pe care 50% din populația globului o are în corp. Este o bacterie inofensivă atunci când este inactivă, dar se activează atunci când intră în contact cu un virus mai periculos. Sau la o răceală foarte puternică. Este un virus care produce meningita și pneumonia. Eu am făcut o bronșită, apoi pneumonie. M-am trezit și în urmă cu o săptămână, pentru că nu puteam să respir. Am primit și un tratament mai puternic și un aparat pentru astm.

Acum sunt ok, dar din cauza bacteriei am avut foarte multe probleme de sănătate și scurte pierderi de memorie. Pentru că atacă sistemul neuronal. Este un lanț de distrugere a plămânilor din cauza unei simple bacterii. Am descoperit-o la timp, dar era să mor. Plămânii mei erau plini de mucus și nu puteam să respir. Am fost foarte speriată. Atunci mi-am dat seama că dacă ți se întâmplă ceva la plămâni e grav”, a adăugat Brigitte Pastramă.