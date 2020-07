In articol:

Brigitte Pastramă, declarații șocante înainte de scandalul cu fiul ei! De două săptămâni, lumea mondenă vorbește doar despre problemele dintre fosta doamnă Năstase și fiul ei, Robert Sfăt! Ajunși la poliție după o noapte de pomină, cu acuzații de agresiune din partea băiatului, distrugerea unei mașini și consum de droguri, Brigitte este pusă acum la zid de modul în care băiatul ei povestește public ce s-a întâmplat cu el de-a lungul anilor în relația cu celebra lui mamă.

Brigitte Pastramă, declarații șocante înainte de scandalul cu fiul ei! ”Aveam momente când cerșeam un leu”

Tânărul a povestit că a ajuns să cerșească pentru a-și cumpăra mâncare și apă și chiar a fost nevoit să doarmă pe bănci, deși mama lui nu are o situație financiară precară.

”Am dormit pe bancă, aceasta este una dintre ele. Aveam momente când cerșeam un leu să îmi iau și eu o sticlă de apă sau ceva de mâncare. Mai era o bancă pe care voiam să dorm, dar acolo am fost cu Ilie Năstase și Brigitte și mi-a fost rușine. Acum am datorii multe, pe care le voi plăti cu banii de pe moștenire. Mă trezeam cu bodyguarzi, persoane cunoscute ori oameni care erau în aceeași situație. Când mă întâlneam cu oameni cunoscuți le spuneam că am adormit așa fără să vreau”, a povestit Robert Sfăt în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Brigitte Pastramă a închis castelul în perioada de pandemie

Brigitte Pastramă, declarații șocante înainte de scandalul cu fiul ei! În mod surprinzător, cu doar o săptămâna în urmă, într-un material live la WOWbiz.ro, la emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca!”, vedeta mărturisea că toată familia sa este fericită, iar ea era mulțumită sufletește. Florin Pastramă se înțelegea cu ambii ei copii și, din punct de vedere, al legăturilor de sânge, totul era perfect. Singurele probleme ale fostei soții al lui Ilie Năstase erau pe plan financiar, fiindcă perioada de pandemie avea să își pună amprenta și pe business-urile sale. ”Am muncit și muncesc cot la cot cu Florin, numai noi știu cum este. Situația a fost foarte grea. Am pierdut 16.000 de euro lunar și cele mai mari probleme le-am avut cu angajații. 75% din ei au plecat, iar acum, trebuie să îmi fac altă echipă. Am închis castelul, dar facturile mi-au venit în continuare, una estimativă de 20 de milioane. A trebuit să ne descurcăm, fiindcă nimic nu cade din cer. Eu pentru tot ce am în viața asta, am muncit cu mâinile mele”, a declarat Brigitte la WOWbiz.ro!

Brigitte Pastramă, declarații șocante înainte de scandalul cu fiul ei! totul a pornit de la avere

Brigitte Pastramă, declarații șocante înainte de scandalul cu fiul ei! Acum, a venit și situația tensionată cu el, și tot din cauza banilor. Robert Sfăt este fiul lui Brigitte Pastramă din căsătoria acesteia cu Octavian Sfăt, un om de afaceri din Timișoara, care a murit când băiatul avea doar doi ani. În urma soțului său mort, Brigitte a rămas să gestioneze averea acestuia.

Brigitte Sfăt era câștigătoarea unui concurs de frumusețe când l-a cunoscut pe Octavian Sfăt. Acesta era la acea vreme unul dintre oamenii bogați din Timișoara, deținea o discotecă, un club, mai multe restarante și două vile imense. După moartea lui, Brigitte Pastramă, care atunci avea doar 25 de ani, a rămas să gestioneze averea, o bună parte, se pare că s-a dus pe datoriile pe care le lăsase în urma sa Octavian Sfăt. Însă, mai multe imobile din Timișoara au rămas în proprietatea lui Brigitte Sfăt până de curând.

Anul trecut, WOWbiz.ro scria că Brigitte Pastramă a scos la vânzare o vilă în Timișoara și un restaurant, ambele rămase moștenire de la fostul său soț, Octavian Sfăt. Dacă despre restaurant nu se știe dacă a fost vândut până acum, vila a fost cumpărată la scurt timp după ce a fost pus anunțul privind vânzarea ei.

De altfel, chiar Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, a mărturisit în emisiunea tv unde a fost invitat, că vila din Timișoara a fost vândută cu 190.000 de euro, iar el nu a văzut niciun ban. În ceea ce privește spațiul comercial, care a fost restaurant, în anunț, suma cerută pentru vânzarea acestuia era de 330.000 de euro.

”Din câte știu eu, copilul moștenește 3 pătrimi de pe urma tatălui. Deci, trebuia să primesc și eu din cei 190.000 de euro de pe urma vilei vândute anul trecut, dar nu s-a întâmplat așa”, a povestit Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, despre averea moștenită de la tatăl său, Octavian Sfăt.