Ilie Năstase și Ioana Simion au și dat vestea cea mare: O fetiță

In articol:

Ilie Năstase și Ioana Simion au decis să uite de divorț și au decis că este timpul să-și unească destinele în fața lumii și a lui Dumnezeu. Cununia civilă a fost una discretă, ferită de ochii curioși ai presei. Imediat după marele eveniment, cei doi s-au mutat la malul mării, unde se pot bucura din plin de liniște și soare.

Citeste si: Ilie Năstase intervine în scandalul lui Brigitte Pastramă și fiul ei. Fostul lider ATP îi transmite un mesaj băiatului

După ce s-au căsătorit, cei doi au mărturisit că și-ar dori foarte mult să aibă o fetiță împreună.

Aparițiile publice ale celor doi sunt din ce în ce mai puțin, Ioana mărturisind că ea și Ilie vin din două lumi diferite.

Citeste si: Brigitte Sfăt a fost bătută crunt de fostul soț: „Am fugit aşa cum eram: mutilată, cu fisură pe craniu, hematom pe splină”

”Noi venim din două lumi diferite. Eu am fost învăţată să trăiesc într-un anume fel, Ilie în alt fel. Am fost o femeie statornică, care a dus o căsnicie 22 de ani. Mi-am respectat foarte mult fostul soţ, deci am trăit frumos şi curat. Acum am intrat într-o lume în care nu prea mă regăsesc. Încerc, dar parcă nu sunt eu. Am renunțat la divorț, dar i-am pus anumite condiții lui Ilie. Înainte să fac acest pas a existat o condiție pe care i-am pus-o pentru a face cununia religioasă”, a declarat Ioana Năstase pentru ShowBlitz, potrivit Impact.ro

Ilie Năstase și Ioana Simion nu mai pleacă în luna de miere! Ce se întâmplă la doar două săptămâni după ce s-au căsătorit în care mare secret

Din păcate, Ilie Năstase și Ioana Simion nu vor mai pleca în luna de miere pe care o planificaseră după nuntă.

Citeste si: Ioana și Ilie Năstase au aruncat bomba. Se căsătoresc din nou. Unde va avea loc evenimentul?

Ilie Năstase și Ioana Simion au deveit soț și soție în urmă cu doar două săptămâni. Cei doi soți și-au unit destinele în fața Domnului într-o ceremonie la care au participat doar persoanele aproapite și au uimit pe toată lumea. Nu cu mult timp în urmă, constănțeanca declara că nu vrea să mai aibă de-a face cu tenismenul și era hotărâtă să divorțeze de el cu orice preț.

Citește continuarea aici