Brigitte Pastramă, blocată în Dubai. Bruneta nu mai poate părăsi țara o perioadă: "Sunt într-un proces, sunt alte proceduri aici"

In articol:

Brigitte Pastramă anunța, în urma cu câteva săptămâni, că a reușit să-și îndeplinească cel mai mare vis și să-și achiziționeze o locuință în Dubai.

Așa cum era de așteptat, soția lui Florin Pastramă a vrut să se ocupe de amenajare până la cel mai mic detaliu, așa că a plecat peste hotare, pentru a se asigura că totul decurge cum și-a dorit. S-a trezit, însă, că nu mai poate părăsi țara până la sfârșitul lunii februarie, și asta din cauza procedurilor pe care le-a demarat pentru a obține rezidența.

Citește și: Brigitte, adevărul despre împăcarea cu Florin Pastramă. Abia acum a dezvăluit cum a reușit să-și salveze căsnicia: "Nevoi are fiecare dintre noi"

Brigitte Pastramă nu poate să plece din Dubai până la sfârșitul lunii: "Eu sunt într-un proces de schimbare al vizei, sunt alte proceduri aici ca să îți iei rezidența"

Brigitte Pastramă a fost nevoită să își petreacă ziua de naștere în Dubai, din cauză că nu a putut părăsi țara. Bruneta a plecat peste hotare să pună la punct ultimele detalii pentru a putea obține viza de rezident în Emiratele Arabe, dar s-a trezit că totul durează mai mult decât s-ar fi așteptat: "Am plecat la începutul lunii ianuarie și din păcate cred că o să stau până la sfârșitul lunii februarie aici. Au venit Florin și Sara și mi-au făcut surpriză.

Eu sunt într-un proces de schimbare al vizei, viză de turist în viză de investitor. Abia aseară am primit primele rezultate. Sunt alte proceduri aici ca să îți iei rezidența. Nu ai cum să ai mașină, nu poți să faci nimic fără ID. Aici trebuie să ai permisul lor.", a povestit Brigitte Pastramă, potrivit antenastars.ro.

Citeste si: Greșeala fatală făcută de iubita lui Gicuţă din Apărători, după ce a fost băgată în portbagaj pentru a-i da foc- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

Brigitte Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Brigitte Pastramă a scos din buzunar 400.000 de euro pentru casa din Dubai

Brigitte Pastramă a făcut sacrificii mari pentru a-și vedea visul cu ochii. Bruneta a dezvăluit că locuința pe care a achiziționat-o în Dubai a costat nici mai mult, nici mai puțin de 400.000 de euro. Cu toate acestea, soția lui Florin Pastramă spune că nu este pregătită să părăsească definitiv România, chiar dacă cultura arabă are o însemnătate aparte pentru ea: "Nu ne mutăm chiar definitiv. Am găsit o țară unde, în momentul în care ai intrat în ea, te avertizează că, dacă ești găsit cu chestii interzise, pedeapsa e capitală. Plus de asta, este o țară în care, dacă furi, ți se taie mâna.

Citește și: ”Sunt șocată de diferența de prețuri” Ce a mărturisit Brigitte Pastramă după ce și-a cumpărat casă în Dubai. Bruneta a dat cărțile pe față și a vorbit despre situația financiară

Citeste si: Sfatul zilei din 8 februarie 2023. O zodie va avea posibilitatea de a vizita o țară străină- kfetele.ro

Citeste si: "N-au știut că sunt filmați!" Ce s-a întâmplat între Jennfier Lopez și Ben Afleck la decernarea Premiilor Grammy 2023- radioimpuls.ro

Este o țară frumoasă, o țară binecuvântată. Eu fac niște sacrificii pentru asta. Nu mă voi muta 100%, dar decizia e luată, eu am investit deja. De un an și ceva cochetam cu chestia asta, dar nu pentru a mă muta, era așa, un vis.", a declarat Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni TV.

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]