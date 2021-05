Brigitte Pastramă, ceartă în fața școlii! Gestul care i-a înfuriat pe părinți FOTO

In articol:

Brigitte Pastramă a intrat într-un conflict cu mai mulți părinți. Vedeta a parcat mașina chiar pe trotuar, în fața unei școli. Momentul a fost filmat și a ajuns în mediul online. Din imagini se poate observa cum soția lui Florin Pastramă încurcă trecerea pietonilor și nu pare deloc deranjată de acest lucru.

„Cine, asta?! Pe mine mă deranjează!”/ „O filmezi pe Brigitte, ce ai mă?”, sunt câteva dintre replici care se aud pe fundal în cadrul videoclipului făcut public de Spynews.ro.

Soția lui Flor in Pastramă trece printr-o perioadă dificilă, după ce soțul ei a plecat de acasă pentru a îți pune ordine în gânduri. Cei doi au avut mai multe certuri, iar motivul principal este cel am banilor.

Cum a fost filmată Brigitte Pastramă în fața unei școli [Sursa foto: Captura Video/Spynews]

Brigitte Pastramă, prima reacție după ce soțul ei a plecat de acasă

Brigitte Pastramă a mărturisit că cearta dintre ea și soțul ei a început din cauza banilor. Bruneta pune la îndoială căsnicia lor, mai ales că nu este primul Paște în care nu îi oferă niciun cadou.

„Mi se par foarte aiurea că Florin mă lasă singură de fiecare dată când am probleme. Acum își face bagajele și se duce să își rezolve problemele. Eu oricum sunt singură, am doar copii, chiar nu mă mai interesează, e alegrea lui, să își facă bagajele să se ducă acasă. Eu chiar n-am crezut că-și va face bagajele. A mai plecat, dar s-a întors, dar acum Florin a luat-o foarte serios. E al doilea Paște pe care-l facem și nu-mi oferă nimic, ba chiar îmi face probleme. El mereu zice că are bani, moștenire, avere, dar niciodată nu-mi face niciun cadou. O să mă gândesc bine când o să vrea să se întoarcă acasă. Eu consider că el mereu are un plan B și nu consider că asta este o căsnicie reală, când e real lupți, cum am făcut eu, nu pleci”, a spus vedeta în cadrul propriei sale emisiuni.