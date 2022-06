Brigitte Pastramă, declarații exclusive după ce a anunțat că divorțează: „Am rămas doar noi două” | EXCLUSIV

In articol:

Brigitte Pastramă este hotărâtă să divorțeze de Florin Pastramă și a început deja să se afișeze fără actualul ei soț.

Brigitte Pastramă despre fiica ei, Sara: „Cred că a învățat de la mine că e mai bine să fii independent decât să depinzi de altcineva.”

Prezentă la o petrecere din nordul Capitalei alături de fiica ei, Sara, Brigitte a dat de înțeles că nu are nevoie de niciun bărbat care să o susțină.

Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la Click!, Brigitte a mărturisit că s-a săturat să trăiască numai în scandaluri și că va divorța de Florin Pastramă la notar, după doar 3 ani de căsnicie. Aceasta a rămas doar cu Sara alături de ea și speră din suflet să fie un model de femeie independentă pentru fiica ei.

„O susțin din toate punctele de vedere! Eu nu doresc să-i impun ceva! Trebuie să ajungă singură la concluzia că face ceea ce i se potrivește și ceea ce-i oferă și un viitor. Are o mama independentă, care nu a avut nevoie de susținerea niciunui bărbat, niciodată, și cred că a învățat de la mine că e mai bine să fii independent decât să depinzi de altcineva”, a declarat Brigitte Pastramă într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: De ce e bine sa pui ulei in chiuveta inainte sa pleci in concediu: trucul care te scapa de o problema des intalnita- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Brigitte Pastramă, declarații șocante despre divorț! Bruneta îl acuză pe Florin Pastramă de violență: „Ziua în amiaza mare, de atâtea ori”

Brigitte Pastramă: „Dacă aș putea să învăț eu în locul ei, aș învăța, dar mă depășește deja tot.”

Perioada aceasta este una foarte delicată pentru Brigitte și familia ei, nu doar din cauza divorțului, ci și pentru că Sara se pregătește să facă un pas important în viața ei.

Fata lui Brigitte învață pentru evaluarea națională pentru a putea intra la liceu și amândouă, mamă și fiică, speră rezultate cât mai bune, astfel încât Sara să aibă un viitor așa cum își dorește.

„Cu Sara mă înțeleg foarte bine, deocamdată. Nu pot să văd în viitor. În ultima vreme mă însoțește peste tot, pentru că am rămas doar noi două. Ea are acum capacitatea. Am un pic emoții, pentru că o să înceapă peste două săptămâni. Trece în clasa a noua. Am emoții foarte mari pentru ea! Ea nu cred că realizează! Zilnic stau pe capul ei, să învețe, să mai meargă la meditații, să mai ceară profesorilor o oră de meditație. Dacă aș putea să învăț eu în locul ei, aș învăța, dar mă depășește deja tot. Nu am cum să mă mai întorc în clasa a opta spre a noua”, a recunoscut Brigitte Pastramă în interviul exclusiv acordat jurnaliștilor WOWbiz.

Brigitte nu a vrut niciodată să-i impună să urmeze același drum în afaceri ca ea, sau orice altă carieră, așa că Sara are mână liberă.

„Încerc să învăț, chiar încerc. Sper să iau bine. Sper să intru la un liceu bun. Vreau să mă duc la un liceu economic, ca să dau la drept. Vreau să fiu notar”, a mărturisit Sara.