Elena Merișoreanu, dezvăluiri șocante după moartea Corneliei Catanga: „Și soțul ei are Covid!”

Cornelia Catanga s-a stins din viață la Spitalul Univeristar din Capitală, după ce starea ei s-a agravat din cauza infectării cu noul coronavirus. Vestea că a murit a căzut ca un șoc pentru oamenii care o cunoșteau și o iubeau, cât și pentru toți fanii care au ascultat-o de-a lungul anilor. Printre persoanele care o plâng pe regretata artistă se află și prietena, cât și colega ei de breaslă, Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu a povestit care a fost ultima ei conversație cu Cornelia Catanga, înainte să se stingă de viață. Interpreta de muzică populară a mărturisit că era foarte necăjită din cauza problemelor pe care le avea cu banii, însă nu se plângea că ar fi fost bolnavă. Artista a dăugat că și soțul Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu, ar fi infectat cu noul coronavirus.

„Am vorbit chiar de ziua ei, acum două saptămâni și apoi iar săptămâna trecută. Nu mi-a spuns că e bolnavă, ea se plângea de Gabi Luncă că e în spital. Se plângea mai degrabă că nu mai avea deloc bani. Nu are bani nici de înmormântare, am decis noi colegii să facem o chetă !Eu nu mă duc la înmormântare că nu avem voie. Are loc de veci, din câte știu eu în satul ei, lângă Buzău! Din câte știu și soțul ei, Aurel Pădureanu are Covid!”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu. Artsita s-a stins din viață vineri, 26 martie 2021

Soțul Corneliei Catanga nu are bani pentru înmormântare

Pandemia de coronavirus i-a afectat foarte tare pe Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga, care au început să aibă probleme financiare mari. Jurnalista Mara Bănică a dezvăluit că artistul nici măcar nu își permite să facă o înmormântare.

„Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea. Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze.

Proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului. E cumplit. Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute”, a declarat Mara Bănică în cadrul unei emisiuni televizate.