Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, s-a făcut shaormăreasă. Căsătorită acum cu Florin Pastramă, bruneta și-a deschis un magazin de tip fast-food și a fost surprinsă în timp ce muncea cot la cot cu angajații.

Fostul model a fost văzut în timp ce șterge vitrinele, punea burgeri pe plita încinsă și încasa banii de la clienți. Dornică să-și dezvolte afacerea, Brigitte nu pare deloc deranjată de faptul că a renunțat la ținutele de lux și a muncit alături de angajți.

Brigitte și Florin Pastramă au vorbit despre sarcina pierdută

”Anul trecut mi s-a schimbat viața. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu eram un băiat de cluburi, nu aveam familie, dar îmi doream foarte tare. M-am rugat la Dumnezeu și a lucrat prin Brigitte. I-am cerut să-mi dea ce e mai bun pentru mine.

Ne-am cunoscut la greu, Brigitte a fost lângă mine și eu lângă ea. Este o persoană cu suflet de aur, dar și o gură mare. Eu sunt mai calm din fire, mai zâmbăreț. Le zic tuturor să aibă încredere în Dumnezeu. Domnul Iisus mi-a schimbat viața, tot cu ajutorul Lui o să fim trei, acum suntem doi”, a spus Florin Pastramă.

„După nuntă noi am forțat norocul. El și-a dorit foarte mult. Eu am știut că dacă nu e cu voia Lui nu se întâmplă, eu pe calea credinței de 10 ani. Știam că dacă forțezi și fac însămânțare nu o sa iasă bine. Am rămas, am avut doi, însă în trei săptămâni am pierdut. Acum nu mai vreau să încerc. Numai cu ajutorul Lui, când El consideră că este momentul o să avem și copii.

Florin a luat steroizi la un moment dat, iar doctorii spun că... sunt mai leneși. Anul asta a fost plin de încercări, nu a fost momentul. Mi-a părut foarte rău pentru el. Când mi s-a spus că nu mai sunt însărcinată mi-a fost foarte greu. Eu am simți că nu mai sunt. Brusc nu mai aveam grețuri, am simț. În perioada aia aveam niște supărări cu Florin. Nu eram certați, eram supărata din cauza prietenilor lui, anumiți prieteni care-și băgau coada. Anul asta a fost plin de încercări, nu a fost momentul”, a povestit Brigitte Pastramă la Teo Show.

sursa foto: Cancan