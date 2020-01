Mai exact, susțin sursele noastre, între Armin Nicoară și Vlăduța Lupău s-au consumat, de-a lungul timpului, și momente extrem de intime, sau, cel puțin, așa lăsau să se înțeleagă.

”Sută la sută au făcut-o! Adică, între ei, așa lăsa să se înțeleagă și Armin, dar și prietene de-ale Vlăduței, au fost momente în care au fost intimi, au făcut sex. E adevărat, ce spune Armin Nicoară, că ar fi avut o relație cu Vlăduța Lupău este exagerat... Adică, se știe, el era îndrăgostit până peste cap de Vlăduța, dar ea nu era... Se relaxau, să zicem, împreună, când erau plecați pe la cântări amândoi, dar ea nu îl socotea un iubit, cel mult un prieten cu... beneficii. Oricum, între ei, clar era mai mult decât o colaborare profesională, își permiteau să își spună lucruri și să facă gesturi pe care le pot face doar un bărbat și o femeie care se cunosc din toate punctele de vedere”, ne-a spus, în exclusivitate, un apropiat de-al celor doi.

Mai mult decât atât, scandalul, explică sursa noastră, a pornit în momentul în acre Armin Nicoară a postat o filmare cu el și cu Vlăduța Lupău pe contul lui de Youtube. ”Cearta a pornit de-a dreptul copilărește, nu aveau un motiv serios pentru asta. Adică, el a postat ceva cu ei doi cântând, iar Vlăduța l-a sunat să scoată filmarea respectivă. El nu a vrut, ea l-a sunat pe tatăl lui Armin nicoară, iar de aici a pornit un întreg scandal și s-a pornit un circ de pomină”, ne-a mai explicat sursa citată.

În orice caz, ne-a mai dezvăluit sursa noastră, este puțin probabil ca între cei doi să se mai lege ceva. ”Chiar dacă era îndrăgostit de ea, Armin este supărat rău de tot pe Vlăduța, mai ales că nu ar fi vrut să se afle atâtea despre ei doi. Dar l-a deranjat enorm că ea nu a fost sinceră cu el, de aceea a și spus tot ce s-a întâmplat între ei”, ne-a precizat apropiatul celor doi.

Saxofonistul Armin Nicoară, prima reacție după ce Vlăduța Lupău a negat relația cu el

„Sunt foarte dezamăgit de declarațiile Vlăduței. Eu pe ea, pe Vlăduța Lupău, am respectat-o și pot să spun că pentru mine a fost pe primul loc. Pe ea o puneam pe primul loc, era ea, iar pe alte locuri erau alte persoane. Nu mă așteptam să mă facă în halul ăsta. Într-adevăr, ne-am certat. De fapt, ea a fost certată cu mine, nu eu cu ea. Sufăr că nu mai colaborez cu ea, Vlăduța a dorit să încheiem pe partea muzicală orice legătură și aici s-a rupt totul. Chiar dacă ne-am fi certat din motive personale, ea nu trebuia să facă circul ăsta, trebuia să ne continuăm pe partea muzicală evenimentele, nu să facă un circ, să sune la cei care au organizat evenimentele pe care trebuia să le onorăm și să le spună că eu nu mai am ce căuta acolo, că nu am de ce să cânt cu ea”, a declarat Armin Nicoară pentru Cancan.

Mai mult, saxofonistul spune că a ajutat-o pe Vlăduța Lupău să aibă succesul de care se bucură astăzi. „Nu eu m-am dus la ea să-i cer sfaturi, eu nici nu o cunoșteam. O colegă de-ale ei m-a întrebat dacă poate să vină cu Vlăduța la evenimentele mele, nici nu știam cine este Vlăduța Lupău. Ea a ținut legătura cu familia mea, cu mine, eu tot i-am dat sfaturi, ce colaje să facem, ea de atunci nu a acceptat, îi era frică de faptul că, dacă face muzică comercială cu mine, nu mai e chemată la spectacole. I-am zis să facem un cover pe melodia tatălui meu, „Dragu mi-i e să merg la coasă”, melodie pe care tata, Petrică Nicoară, a lansat-o în anii ’90. A zis că nu vrea, ca, mai apoi, să văd că ea a scos melodia asta singură. Din familia mea nu i-a zis nimeni să scoată melodia asta de pe Youtube, noi tot timpul am îndrăgit-o și am fost drepți cu ea, nu cum crede ea, că vrem noi să-i facem rău, că așa spune peste tot. A dat un boom pe Youtube, milioanele de vizualizări pe care le-a făcut le-a justificat ca fiind făcute pe ideile ei, și nu pe ideile mele… Nu ea m-a făcut mare, ci poate prin ideile mele a reușit să facă unele lucruri. Nu zic 100%, dar, cu sfaturi de la mine, a reușit să ajungă unde e astăzi”, a mai spus saxofonistul Armin Nicoară despre Vlăduța Lupău.