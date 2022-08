Britanicii avertizează: Rusia contestă supremația NATO în Marea Neagră. Ce piedici a întâmpinat planul lui Vladimir Putin? | EXCLUSIV

In articol:

Marți, Marea Britanie a scos la iveală dificultățile cu care Flota Mării Negre, a Federației Ruse, se confruntă în încercarea de a se impune în mare, unde patrulele sunt, în general, limitate la apele de pe coasta Crimeei.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine- 16 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jrmLUD5Osz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lWN6wkwQh1