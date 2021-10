Bunica Elena și-a pregătit "ultimul drum" cu banii adunați din pensie. Bătrâna a construit din agoniseala sa de-o viață drumul spre cimitir. Prevestirea ei s-a adeverit

In articol:

Bunica Elena, în vârstă de 81 de ani, a cheltuit toții banii adunați din pensie pentru a construi drumul spre cimitir. Femeia a vrut să-și aranjeze "ultimul drum" pe care rudele să o poată duce la cimitir atunci când îi va veni rândul.

Bunica de 81 de ani și-a pietruit singură drumul spre cimitir

Tanti Elena are 81 de ani și este dintr-o localitate din Botoșani. Femeia s-a rugat ani de zile de autorități să construiască drumul spre cimitir, însă în zadar. Sătulă să ceară ajutor, femeia și-a cheltuit agoniseala de o viață pe câteva mașini de piatră, pentru a construi drumul care o leagă de restul lumii. Tanti Elena știe că îi va veni rândul la un moment dat și vrea ca rudele să o poată conduce pe "ultimul drum".

Drumul spre cimitir pietruit de bătrână din banii de pensie [Sursa foto: Captură Antena 1]

La rândul său, primarul spune că nu ar fi putut construi din bani publici drumul respectiv pentru că acesta se află pe proprietatea femeii.

Povestea femeii a devenit cunoscută după ce un localnic a postat pe Facebook imagini cu bătrâna în timp ce se odihnea pe marginea drumului.

"O strâns toată viaţa, în loc să se bucure de banu 'cela, a luat şi a făcut drumul ăsta pe care vi l-am făcut eu acum. Ia spune matale, nu-i aşa?

Da, da, da!", este discuția dintre localnic și femeie.

Bunica Elena este în stare critică acum. Prevestirea ei s-a împlinit

Localnicul a postat imaginea cu femeia în urmă cu o lună. În prezent starea femeii este critică. Astfel, ea prevestit ce se va întâmpla și a vrut să lase lucrurile aranjate, să nu pice tot greul pe umerii rudelor atunci când ea nu va mai fi.

Bătrâna trăiește singură în sat de 21 de ani. În acest timp ea a făcut de nenumărate ori drumul la primărie să le solicite ajutor în construirea drumului, însă s-a lovit mereu de aceeași replică.

"Recunosc că m-a rugat să fac drumul acesta şi nu am putut să-i explic, cu argumentele legale, că nu pot face drumul până lângă casa domniei sale fără o autorizaţie. Drum de pământ a fost. Am intervenit în ultimii doi ani, dar nu am pietruit din cauză că nu am putut ajunge cu utilajele până aici, urmând să terminăm şi suta aceasta de metri.", a declarat Dumitru Chelaru, primarul din Pomârla, potrivit Observator.

Deși femeia avea nevoie de autorizație pentru construirea drumului și pentru o astfel de faptă riscă să fie amendată, primarul nu are de gând să o amendeze pe bătrână.

"Vă daţi seama că sună foartă urât, eu ştiu, trist, că unei bătrâne de 80 şi ceva de ani trebuie să-i dai amendă pentru că nu ştie legea. Toţi trebuiesc amendaţi pentru gestul acesta.", a declarat Dumitru Chelaru, primarul din Pomârla, potrivit Observator.

Acum rudele femeii se pregătesc de ce este mai rău, pentru că bătrâna Elena nu este într-o stare bună.