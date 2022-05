Bursucu a aflat în direct la "Dimineața cu noi"! Ce s-a întâmplat cu Anais, fetița lui, la grădiniță: "Sper că este bine acum"

In articol:

Anais, fiica lui Bursucu, este o domnișoară în toată regula, iar săptămâna aceasta a avut și prima zi de grădiniță. În ciuda faptului că majoritatea copiilor vor să ajungă cât mai repede acasă, al prinții lor, copila nu știa cum să facă să petreacă mai mult timp cu noii

ei prieteni, dar și cu educatoarea. Prezentatorul TV a povestit întreaga „aventură” a fiicei sale din a doua zi de grădiniță în direct la matinalul „Dimineața cu noi” de pe Kanal D.

„Deci, ieri nu voia să plece la prânz de la grădiniță motivând că vrea și ea să doarmă acolo, cu copiii de la grădiniță. Atenție, Anais în cea de-a doua zi de grădiniță voia să doarmă acolo și toată lumea încerca să o convingă să nu se întâmple asta”, a început Bursucu să povestească.

Anais a dus lupte cu educatoarea și părinții ca să rămână la grădiniță!

Educatoarea a făcut mai multe filmulețe cu cea mică, pentru a le arăta părinților ei că aceasta nu vrea nici în ruptul capului să plece acasă. Astfel că atunci când s-a făcut ora prânzului, iar ceilalți copii s-au culcat, Anais a vrut și ea același lucru.

Educatoarea: Nu vrei să pleci?

Anais: Nu

Educatoarea: De ce, iubito?

Anais: Pentru că nu vreau!

Educatoarea: Și unde vrei să rămâi, să dormi?

Anais: Aici!

Educatoarea: Dar eu și-am explicat că trebuie să cumpărăm un pat, o pernuță, o lenjerie speciale pentru tine și coletul încă nu a venit. Rămâi să dormi acasă și poate până mâine vine coletul?

Ei bine, în cele din urmă, reprezentanții grădiniței au făcut tot posibilul pentru a-i găsi fetei un pat în care să doarmă, astfel că aceasta a mai petrecut câteva ore la grădiniță.

„Și s-a supărat. Ca să se înțeleagă, după această poveste, doamna învățătoare a sunat-o pe mami și a întrebat-o dacă vrea să o lase să doarmă și s-a rezolvat, s-a făcut rost de pat, a dormit copilul. S-a trezit copilul, hai să-l luăm acasă, nu? Vine mami să te ia și dormi acasă. Nu și nu, ea nu voia să plece de la grădiniță”, a adăugat Bursucu.

Bursucu: „Am luat-o în lacrimi și am dus-o acasă. Acum sper că este bine”

Ei bine, nici atunci când s-a făcut ora de plecat acasă Anais nu s-a arătat prea încântată, ba chiar s-a opus.

Anais: Nu vreau, pentru că vreau să stau cu copii acasă, aici.

Educatoarea: Aici la grădiniță?

Anais: Da!

Bursucu a povestit în direct la „Dimineața cu noi”, matinal unde este prezentator, că în cele din urmă a reușit să o ia pe Anais acasă, însă nu înainte ca aceasta să izbucnească în plâns.

„Și a mai stat o jumătate de oră și cu niște lăcrimioare am luat-o și am adus-o acasă. Acum, sper că este bine, că nu am vorbit cu ea de dimineața, se ducea să facă pizza. Dacă mai am noutăți, promit să vi le aduc”, a încheiat prezentatorul TV.