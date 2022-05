Laurette, surpriză fierbinte pentru iubitul ei. Cum l-a lăsat sexy mulatra fără cuvinte 

In articol:

Laurette are o relație de un an și jumătate, iar bărbatul din viața ei a cerut-o inclusiv de soție. Sexy vedeta a povestit mai multe detalii la „Detectorul de minciuni” pe canalul de YouTube theXclusive.

Oana Radu i-a pus multe întrebări fără perdea, iar astfel bruneta a mărturisit și cum și-a surprins iubitul.

Partenerul lui Laurette nu este român, iar cei doi se cunoșteau de mai mult timp. Scânteia iubirii s-a aprins însă atunci când el a venit în țara noastră ca să joace la o echipă de fotbal.

Laurette, cerută în căsătorie de iubit

Frumoasa brunetă le-a dezvăluit Oanei Radu și lui Octav că a fost cerută în căsătorie de iubitul fotbalist. Laurette a fost întrebată dacă se vede măritată cu bărbatul pe care îl are alături în prezent, iar răspunsul a surprins pe toată lumea.

" Da, de ce nu?! Pentru că îl iubesc(...) Am discutat despre asta și m-a cerut de soție(...) Nu am stabilit încă toate detaliile(...) sper să găsim momentul potrivit", le-a dezvălui Laurette.

Vedeta a vorbit despre cum s-a cunoscut cu fotbalistul și mai ales cum a început povestea lor de iubire. Totul se pare că a pornit de la o relație de prietenie, care s-a transformat în dragoste.

"Sunt într-o relație de un an și un pic(...) Nu este român, este afro-senegalez(...) Noi ne cunoșteam de mai multă vreme și el venind în țară să joace într-o echipă de fotbal ne-am reîntâlnit și uite așa am ajuns la concluzia că ne placem foarte mult și că avem sentimente unul față de celălalt și așa a trecut un an și aproape 6 luni. Bine, cu urcușuri și coborâșuri cum este în fiecare relație", a mărturisit ea.

Cum și-a surprins Laurette iubitul

Focoasa mulatră a vorbit și despre momentul în care și-a surprins iubitul. Gestul vedetei i-a lăsat pe realizatorii emisiunii fără cuvinte, iar partenerul ei cu siguranță a fost impresionat.

"Într-o dimineață, ne întorceam de la o petrecere și mi-a venit mie așa un chef de viață și am sărit pe el în timp ce conducea.

Am sărit pe el cu totul! Ne întorceam de la o petrecere și îți dai seama, după un pahar de vin, eram foarte înfierbântată și am avut chef... a oprit omul mașina și s-a întâmplat", a dezvăluit Laurette, la Detectorul de minciuni.

Lorette a dezvăluit cât de importanți sunt banii într-o relație

Frumoasa mulatra a fost întrebată și dacă este materialistă și mai ales cât de importanți crede că sunt banii într-o relație. În acest context, vedeta a dezvăluit și ce calități își dorește să aibă bărbatul de lângă ea.

"Da și să îți argumentez de ce da. Oricum eu sunt o femeie independentă, întotdeauna am avut banii mei și acum am bussinesul meu, mă ocup de el zilnic. Am un salon de înfrumusețare, deschis acum un an de zile(...) este perioada asta puțin mai complicată și lucrurile merg destul de greu(...) am investit o sumă mare, dar eu sper să meargă din ce în ce mai bine.

În ceea ce privește bărbatul de lângă mine, îmi doresc un bărbat puternic pe care să mă pot baza. Ce înseamnă să ai un bărbat pe care să te poți baza, nu trebuie neapărat să aibă foarte mulți bani, dar să fie oricum la un nivel mai înalt ca tine", a mai dezvăluit mulatra la Detectorul de minciuni, moderat de Oana Radu și Octav.

