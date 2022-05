Bursucu, anunț surpriză! Prezentatorul și iubita lui caută bonă pentru micuța Anays. Cum trebuie să arate candidata ideală

In articol:

Bursucu și iubita lui au decis să facă o schimbare în viața de familie. Prezentatorul matinalului de la Kanal D a anunțat recent, pe contul personal de Facebook, că este în căutare de bonă pentru fetița lui, Anays.

Bursucu: "Anays este în căutare de prietenă nouă"

Bursucu și iubita lui au luat o decizie importantă pentru fetița lor, Anays. Prezentatorul a transmis în urmă cu puțin timp, pe rețelele de socializare, că își dorește să angajeze o bonă pentru fiica lui, în vârstă de aproape 4 ani. Anunțul vine, însă, și cu câteva condiții, căci doamna care se va ocupa de micuță va trebui să fie o fire calmă, veselă, dar și prietenoasă: "CAUT BONĂ PENTRU ANAYS! Anays este în căutare de prietenă NOUĂ! Dacă ești din Constanța și vrei să fii prietena lui Anays, te așteptăm! Doamnelor, domnișoarelor, caut bonă pentru fetița mea de 3 ani și 10 luni.

Ea este o puștoaică energică, dornică de activități, joacă, dans și voie bună dar și cuminte,înțelegătoare și frumoasă. CE-MI DORESC DE LA BONĂ? Să fie o persoană calmă dar și veselă în același timp, un bun pedagog dar și prieten! PROGRAMUL nu este unul fix! SALARIUL??? Va fi cu siguranță pe măsura cerințelor, dar îl vom discuta în privat după ce ne cunoaștem.", a scris Bursucu pe pagina lui de Facebook.

Cum se descurcă Bursucu în postura de tătic?

Bursucu a mărturisit că viața lui s-a schimbat radical de când a devenit tată. Prezentatorul a dezvăluit că în momentul în care și-a strâns fetița în brațe a cunoscut cu adevărat iubirea necondiționată. Rolul de părinte l-a făcut pe acesta să se confrunte și cu emoții puternice, căci, spune el, intră foarte repede în panică atunci când vine vorba de micuța Anays: "Trăiesc acel sentiment al iubirii totale, necondiționate. Îmi doresc ca fetele mele să aibă tot ce le trebuie, să fie fericite! Cel mai intens moment al vieții mele a fost când am văzut-o pe fiica mea pentru prima oară. (…) Când am ținut-o prima dată în brațe. În momentul în care pielea ei a atins pielea mea a fost o senzație unică. Nu există termen de comparație pentru felul în care m-am simțit! După aceea, bineînțeles, toate momentele acelea. Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt … sunt unice.

Eu nu am crezut vreodată că pot avea teamă de ceva. Nu am crezut vreodată că pot iubi pe cineva atât de tare. Imaginați-vă că dacă fiică-mea a strănutat de două ori, e generală. Sunt panicos când vine vorba de ea, fricos, îmi trec 1001 de filme prin cap, tot ce-i mai rău. După care încerc să mă liniștesc. Am momente, spre exemplu, când, dacă are stare febrilă, și cred că a avut de două ori în trei ani și patru luni, cât are acum, se întâmplă ceva în corpul meu. Încep să tremur și nu mă pot controla. Trebuie să stau câteva secunde, să-mi revin, și-mi spun ok, hai să trecem și peste asta.", a povestit Bursucu într-un interviu mai vechi, pentru ciao.ro.