"Ca o glumă proastă așa, îl recomand" Remarca uluitoare pe care DJ Harra a făcut-o în direct, la adresa lui Cătălin Cazacu. Ce a putut spune despre el. Puțini știau că au avut o relație

DJ Harra a vorbit în cadrul unei emisiuni televizate despre relația pe care a avut-o cu Cătălin Cazacu. Se pare că cei doi au fost împreună aproximativ un an, iar femeia a afirmat că fostul iubit al Ramonei Olaru este minunat.

Iată ce dezvăluiri a făcut unul dintre cei mai cunoscuți DJ din showbiz!

DJ Harra, pe numele ei real Diana Neacșu, a fost invitată recent în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, unde a acceptat provocarea de a participa la jocul sosurilor picante, rubrică unde invitații primesc o serie de întrebări incomode. La un moment dat, blondina a fost pusă în fața faptului împlinit:

Cătălin Măruță: „Poți face un top trei al bărbaților din showbizul românesc, cei mai buni la pat?”.

DJ Harra nu s-a ferit și a spus clar și răspicat că singurul de care a avut parte a fost Cătălin Cazacu.

DJ Harra: „Mă voi opri la unicul și singurul Cătălin Cazacu, pentru că este singurul de care am avut parte. Nu e singurul meu iubit, dar e singurul din zona showbizului. Ca o glumă proastă așa, îl recomand. Cătălin e un băiat minunat”, a spus DJ Harra în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

Diana a fost întrebată și dacă a avut o relație cu fostul iubit al lui Ramona Olaru, iar răspunsul a fost unul afirmativ.

„Cam un an ne-am tatonat așa. Ba da, ba nu. Mă rog, era și o perioadă a mea de tranziție și a lui.”, a mai spus DJ Harra.

DJ Harra [Sursa foto: Captură YouTube]

Cătălin Cazacu, despărțire cu scandal de fosta iubită

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru s-au despărțit după un an de iubire și nu au rămas în relații prea bune. Dovada o reprezintă chiar ultimele declarații pe care motociclistul le-a făcut la adresa blondinei, în cadrul unui interviu recent.

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!”, a spus Cătălin Cazacu, potrivit Cancan.ro.