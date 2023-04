„Nu am zăcut mai mult de o zi de când mă știu” DJ Harra se confruntă cu probleme de sănătate. Artista și-a anulat toate planurile

In articol:

Dj Harra are parte numai de ghinioane încă de când a început anul. Artista a trecut prin destul de multe evenimente neplăcute în primele patru luni ale lui 2023 și se pare că situațiile de acest gen nu îi dau pace absolut deloc.

DJ Harrra, probleme de sănătate subite

Din nefericire, vedeta are parte de câteva probleme de sănătate care îi încurcă toate planurile pentru perioada viitoare.

Artista este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate destul de mare de fani pe care încearcă să aibă o legătură cât mai apropiată. Pentru a face acest lucru, vedeta postează diferite imagini sau videoclipuri în care le povestește oamenilor ce o apreciază ceea ce i se întâmplă, fie că este vorba de lucruri bune sau nu.

Din păcate, de această dată, DJ Harra nu a venit cu vești prea bune și și-a îngrijorat destul de mult admiratorii după ce a mărturisit că se confruntă cu câteva probleme de sănătate. Se pare că de trei zile DJ-ița nu se simte foarte bine, o boală subită imobilizând-o la pat și anulându-i toate planurile.

„Orice m-ar fi pus la pat de trei zile, a fost ceva nou. Nu am zăcut mai mult de o zi de când mă știu. Am mai avut răceli, anxietăți, oboseală, dar de data asta, a fost ceva și încă este. Așa că orice treabă ați avea cu mine, nu sunt!”, a scris aceasta în mediul online.

DJ Harra, întâmplare neplăcută la un restaurant

În urmă cu o lună, DJ Harra a avut parte de o întâmplare nu prea plăcută în cadrul unui local din țară.

Artista a petrecut ceva timp alături de câteva persoane într-un loc în care se puteau relaxa, iar cea care a plătit toată consumația a fost chiar ea.

Însă, mare i-a fost mirarea când la finalul serii, nota de plată a venit cu o sumă destul de mare de bani, peste 1.700 de lei. DJ-ița și-a dat seama abia acasă că a fost păcălită, iar a doua zi l-a sunat pe cel care deține locația și au reușit să rezolve problema.

„Eu la matematică nu am fost niciodată olimpică, dar la un calcul simplu...Sunt 600 și ceva de lei. Este emisă la ora două fără zece, și la ora aia oamenii alergau cu nota asta de plată după mine să le dau 1.750 lei. Eu știam clar că nu are cum să fie atât de mult, că știam ce s-a consumat. Culmea, din nota aceasta eu am băut două ape. A doua zi l-am sunat pe domnul antreprenor, să descurcăm nota. Eu am dres-o până la urmă, i-am explicat omului.”, a spus vedeta într-o emisiune.

