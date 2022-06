Cabral și Răzvan Fodor l-au scos din minți pe Radu Vâlcan. Soțul Adelei Popescu a răbufnit: "Uite, săracul, cum a ajuns"

In articol:

Radul Vâlcan a avut o reacție dură la adresa lui Răzvan Fodor și a lui Cabral. Invitați la petrecerea aniversară a producătoarei Ruxandra Ion, cei trei au avut un schimb acid de replici.

Întreaga discuție a fost postată în mediul online chiar de către Adela Popescu.

Cabral, despre Radu Vâlcan: "Uite, săracul, cum a ajuns"

Radu Vâlcan a devenit rapid subiect de discuție la petrecerea dată în cinstea Ruxandrei Ion. Adela Popescu a postat recent pe rețelele de socializare un clip în care Cabral și Răzvan Fodor încercau să-i șicaneze soțul, spunând că este prea slab. La un moment dat, prezentatorul TV a avut o reacție neașteptată, căci a ținut să le atragă atenția celor care au comentat pe seama greutății lui:

"Cabral: Îi feliezi splina și îi iei puțin câte puțin din iubire, uite, săracul, cum a ajuns. Noi toți avem buletinul carte, la el e doar jumate.

Adela Popescu: Auzi, vrei să o filmez și pe soția ta, "grăsuța"? E în aceeași situație ca soțul meu!

Răzvan Fodor: Ești foarte slab!

Radu Vâlcan: Îți place să faci oamenii de c***t tot timpul (n.r. către Răzvan Fodor)!

Ruxandra Ion: Mie nu îmi place să fac oamenii de c***t, dar tot prea slab ești!

Radu Vâlcan: Sunteți extrem, foarte, excesiv de răutăcioși toți de aici de la masă. Tu (n.r. către Fodor) ai venit setat că m-am bărbierit și doamna Ruxandra, știam de la bun început că asta mă așteaptă!", a fost discuția purtată la

petrecere, postată pe contul personal de Instagram al Adelei Popescu.

Motivul pentru care Radu Vâlcan a pierdut în greutate, în ultima perioadă

Radu Vâlcan a fost bombardat cu mesaje din partea fanilor, după ce a revenit din Thailanda, acolo unde a filmat pentru emisiunea pe care o moderează. Prezentatorul TV a postat mai multe fotografii, iar cei care îl urmăresc s-au arătat îngrijorați că a slăbit prea mult, cât timp a stat departe de casă. Soțul Adelei Popescu a ținut să-și liniștească fanii și să îi asigure că este perfect sănătos: "Mi-am făcut poza asta înainte să plec spre aeroport. Da, am slăbit pentru că am filmat mult și nu am avut timp să fac sport. Și, pentru că nu am avut timp să fac sport, am fost atent la alimentație.

Am eliminat carbohidrații, am consumat grăsimi de calitate, am alternat zilele de proteine cu fructele. Analizele îmi sunt în regulă. Sunt ok. Mâine, dis-de-dimineață, sunt în parc. Vă zic, ca să nu ziceți că nu v-am zis. O să vină și Mihai Morar, așa mi-a promis.", a fost mesajul postat de Radu Vâlcan, pe rețelele de socializare.