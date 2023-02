"Cadavrele sunt înghețate pe jos". Mărturii înfiorătoare din epicentrul cutremurului din Turcia. Povestea unei românce a cărei familie a văzut iadul cu ochii | EXCLUSIV

In articol:

În Turcia au trecut mai bine de 72 de ore de la cutremurele care au adus groază în partea de sud a țării. Orașele au fost aproape rase de pe fața pământului și există localități în care nici măcar o clădire nu a mai rămas întreagă.

În regiunea Kahramanmaraş, blocuri întregi au căzut la pământ în doar câteva secunde, iar acest lucru s-a întâmplat și la Hatay și la Osmaniye. Oamenii sunt îngroziți, iar salvatorii fac eforturi în fiecare moment să recupereze persoanele captive de sub dărâmături, vii sau morți.

Seismul s-a produs la 20 de kilometri de Elbistan, în provincia Kahramanmaraş. Aici oamenii sunt deja îngroziți de toate lucrurile pe care le-au văzut până acum. Casele s-au dărâmat și mii de persoane și-au pierdut viața.

Kahramanmaraş, extrem de puternic afectat de cutremur

Provincia Kahramanmaraş a fost cea mai apropiată de epicentrul cutremurului din Turcia. Seismul de 7.8 grade pe Scara Richter a făcut ravagii în orașul cu același nume. Sunt sute de morți și mii de persoane care au rămas fără adăpost, după ce locuințelor sau dărâmat cu totul sau au fost distruse în urma cutremurului.

Citește și: Cel mai mare palat din Gaziantep, îngropat în câteva secunde de cutremurul care a îndoliat Turcia! Cum arată acum monumentul vizitat anual de sute de turiști| EXCLUSIV

Cutremurul s-a produs în mijlocul iernii, iar frigul este și el un alt mare dușman al oamenilor. Deja speriați de tot ceea ce au trăit și li s-a întâmplat, oamenii nu se mai pot întoarce în casele lor, iar astfel sunt nevoiți să suporte frigul pe străzi sau în mașini.

Jurnaliștii Wowbiz.ro au discutat cu Gina, o româncă stabilită în Turcia. Femeia ne-a povestit cum arată situația în provincia Kahramanmaraş, locul de unde sunt multe dintre rudele soțului său.

Citeste si: VIDEO Momentul în care un bloc din Turcia „rezistent la cutremur” se prăbușește. Imobilul era nou- kanald.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 februarie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Cruce neagră în calendarul creștin-ortodox!- stirilekanald.ro

"Cumnata mea este din Kahranmarmaraș și acolo are foarte multe rude. Acolo, tuturor li s-au dărâmat casele, inclusiv a mamei ei. Toți oamenii sunt pe stradă, cu bebeluși în brațe.

Cadavrele sunt înghețate de la frigul care e acolo. Autoritățile se zbat să ajungă, dar toate șoselele sunt crăpate. Autostrăzile sunt distruse și crăpate și ele, mai este și zăpada. Este un adevărat dezastru.

Din ce am înțeles, la Hatay nu a mai rămas nicio casă în picioare", a mărturisit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro o româncă stabilită în Turcia.

Cum arată orașele după cutremurul din Turcia [Sursa foto: Profimedia]

"Li s-a dărâmat tot ce aveau în casă"

Aceasta ne-a mărturisit că este stabilită de mai bine de 20 de ani în Turcia, iar soția fratelui său locuiește în Osmaniye. După seismul de luni, femeia s-a trezit cu totul distrus în casă.

Citește și: "Scoate-mă de aici, o să fac orice pentru tine" O fetiță din Siria și-a protejat fratele timp de 36 de ore, până când salvatorii au reușit să-i scoată de sub dărâmături. Mariam și familia ei dormeau, când casa în care locuiau s-a prăbușit

Citeste si: „A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte.” Ce a dezvăluit Oana Roman despre fostul său partener, Marius Elisei- kfetele.ro

Citeste si: Moment stanjenitor pentru iubita lui Pique cand a intrat intr-un panou publicitar!- radioimpuls.ro

"În Osmaiye locuiește soția fratelui meu. Acolo li s-a dărâmat tot ce aveau în casă. Nu mai au nimic așa că s-au adăpostit în altă parte. S-au dărâmat foarte multe blocuri și în Osmaniye", a mai adăugat ea.

În ceea ce privește familia soțului său, toți sunt în viață și nu au rude care să fie dispărute, însă majoritatea persoanelor care se aflau în Kahramanmaraş au casele distruse.

"Rudele soțului meu au rămas fără case în Kahranmarmaraș. În Osmaniye, cumnata mea are totul distrus în casă. Blocul în care stă acolo are pereții crăpați. Rude pierdute nu avem, toți sun ok, sunt sănătoși", a mai precizat ea.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!

Cum arată orașele după cutremurul din Turcia [Sursa foto: Profimedia]