Kuki Bărbuceanu, cel care a preluat patru dintre câinii jurnalistei, a declarat că cei doi câini găsiţi morţi în casa Cristinei Ţopescu ar fi fost ucişi.

Câinii Cristinei Țopescu nu ar fi murit de foame, așa cum s-a speculat, ci ar fi fost uciși. Kuki Bărbuceanu, cel care se ocupă de patrupezi a menționat că doi dintre câini ar fi fost uciși și a explicat cum animalele nu ar fi murit de foame și de sete.

„Au găsit şi mâncare şi apă, din moment ce au rezistat. Cristina avea pentru căţei nişte ligheane, aşa aş putea să le spun. Erau nişte castroane foarte mari cu apă, plus că am mai găsit o găleată cu care, mă rog, spăla pe jos. Şi aia era goală şi răsturnată. Şi aia era goală, iar pe jos nu era apă. Au băut într-adevăr apă multă când i-am adus la mine, dar acum sunt ok, se mişcă.", a povestit Kuki Bărbuceanu, conform DC NEWS.

Bărbatul afirmă că animalele rămase în viață ar fi fost ucise de o altă cățea a Cristinei Țopescu, care era foarte agresivă. „Nu avem încă rezultatul necropsiei de la IDSA, dar din ce bănuim noi şi mai mult ca sigur aşa s-a întâmplat, câinii morţi ar fi fost ucişi de o căţea a Cristinei, foarte agresivă. Această Sissi reacţiona foarte agresiv când alt câine încerca să o domine şi sărea la bătaie. Cei doi câini care erau deja morţi probabil au fost omorâţi de Sissi.

Al treilea câine a fost adoptat de o prietenă de-a Cristinei. Acesta nu voia să se dea jos în ruptul capului de lângă Cristina. Cred că câinii au fost muşcaţi de căţeaua agresivă când s-a adunat lumea la uşă, să forţeze intrarea. Probabil din cauza agitaţiei a sărit la bătaie şi i-a ucis. Cam ăsta ar fi fost misterul.", a replicat Bărbuceanu.

Jurnalista Cristina Țopescu a murit în noaptea de 28 spre 29 decembrie 2019, iar trupul fără viață a fost găsit în locuința ei din Otopeni de-abia în 12 ianuarie. Cristina Țopescu a murit singură, înconjurată doar de ființele pe care le iubea cel mai mult și de care avea foarte multă grijă: câinii ei, pe care îi salvase de pe străzi, de-a lungul timpului.

Lângă cadavrul vedetei au fost găsiți doi câini morți, iar ulterior a murit și al treilea care se afla într-o stare foarte gravă.